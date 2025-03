Ripartono le visite al Castello di Mombasiglio tra storia napoleonica e tesori di pietra

SERGIO RIZZO - Con la stagione primaverile, riapre alle visite il castello di Mombasiglio, con il suo Museo napoleonico “Generale Bonaparte” e il Museo dei marmi e delle pietre del territorio, con la possibilità di salita alla torre, da dove si può godere di una suggestiva vista sulle vallate, sulle montagne e sui dintorni. La struttura rimarrà aperta da aprile a ottobre 2025 compresi, nei giorni di sabato dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 18.

La gestione delle visite, per il triennio 2025-2027, è stata affidata a CoopCulture, una realtà di livello nazionale, che cura ad esempio la promozione dei monumenti di Mondovì Piazza, ma anche la valle dei Templi ad Agrigento e molti siti archeologici in Sicilia e Sardegna, l’area di Ostia antica in Lazio, Palazzo Barberini e la Galleria Corni a Roma, la Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale di Urbino, il Museo archeologico nazionale delle Marche di Ancona e il castello di Gradara.

Le visite sono possibili anche per le scolaresche nei giorni feriali, previa prenotazione presso il call center di CoopCulture al numero 011 19560449, via e-mail all’indirizzo mondoviculture@coopculture.it oppure direttamente sul sito castellodimombasiglio.it. Il costo del biglietto è di 8 euro per l’intero e 6 euro per il ridotto. Il biglietto ridotto è di 4 europer gruppi di almeno 25 persone e per le scuole con un minimo di 15 alunni. L’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 5 anni, persone con disabilità e accompagnatore se necessario, residenti nel Comune di Mombasiglio di età superiore ai 65 anni, titolari dell’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta, giornalisti accreditati e guide turistiche abilitate.

Il Castello aderisce al circuito "Castelli Aperti" e, per la prima volta, entra a far parte delle prestigiose sedi che, in provincia di Cuneo, rientrano nel progetto culturale di “Villa Tornaforte – Aragno”. In occasione dell’equinozio di primavera, venerdì 21 marzo, ha ospitato l’evento “Le masche, i cavalier, l’arme e le note io narro”. Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2025 è previsto un ciclo di conferenze a tema storico-culturale, con la partecipazione di autorevoli studiosi e scrittori. Inoltre, il Castello è stato selezionato tra i siti di riferimento per la Giornata Nazionale dei Castelli, in programma sabato 10 maggio 2025, a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli.

Sergio Rizzo