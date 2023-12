Ripartono le "Domeniche a teatro" al Toselli di Cuneo con la compagnia del Melarancio

CUNEO CRONACA - La Compagnia del Melarancio, in collaborazione con il Comune di Cuneo e Piemonte dal Vivo, presenta "Domeniche a teatro", la tradizionale rassegna che accompagnerà le famiglie nei mesi invernali e che ospita compagnie di teatro per le nuove generazioni provenienti da diverse parti d’Italia. Anche quest’anno una rassegna per emozionarsi, scoprire, divertirsi, conoscere nuove storie e nuovi linguaggi. Una rassegna da condividere con altre bambini e altre famiglie, un momento unico e magico come da sempre è, per sua essenza, il teatro.

Il debutto è fissato per domenica 7 gennaio alle 17:30, con il Teatro del Buratto che porterà in scena "A metà strada", la storia avventurosa e commovente di Giraffa e Pinguino. Ambientato in un luogo lontano e caldo, lo spettacolo racconta di una giraffa che non sa sedersi e che si sente sola. Dopo aver inviato un messaggio al vento, trova un nuovo amico: un Pinguino "inventore" che sogna di volare. Decidono di incontrarsi "a metà strada", ma riconoscersi non sarà semplice. Questo spettacolo, delicato e divertente, parla di amicizia, del desiderio di non essere soli e del coraggio di superare le difficoltà. Un racconto che tocca il cuore e stimola la fantasia, adatto a tutti, senza limiti di età!

La rassegna è consigliata per bambini a partire dai 4 anni. Ingresso intero 6 euro; ingresso ridotto 5 euro sotto i 10 anni + enti convenzionati; gratuito sotto i 3 anni. I biglietti saranno acquistabili QUI. Sarà comunque possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo.