Ripartono gli "Incontri d'Autore" domenicali a Cuneo con il Milano Saxophone Quartet

CUNEO CRONACA - Domenica 12 gennaio con il "Milano Saxophone Quartet" riprenderà la rassegna "Incontri d'Autore", nello Spazio Incontri della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, in via Roma 15, alle 16,30.

La rassegna è organizzata dalle Associazioni "Incontri d’Autore" e "Amici della Musica" di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione Casssa Risparmio di Cuneo, della Fondazione Cassa Risparmio di Torino, Banco Azzoaglio e il Patrocinio del Comune di Cuneo.

Info biglietti e abbonamenti: incontridautore@yahoo.it; cellulare 333.4984128 - 393.3314628. Ingresso euro 10, tessera per sei concerti euro 40. L'incasso sarà utilizzato a parziale copertura delle spese organizzative

Domenica 12 gennaio 2024 ore 16,30 - Cuneo - SPAZIO INCONTRI FONDAZIONE CRC

MILANO SAXOPHONE QUARTET

Damiano Grandesso sassofono soprano

Stefano Papa sassofono contralto

Massimiliano Girardi sassofono tenore

Livia Ferrara sassofono baritono

Salvatore Sciarrino Pagine (Elaborazioni da concerto per quartetto di sassofoni)

Carlo Gesualdo da Venosa "Itene, o miei sospiri" (Libro V dei Madrigali)

Carlo Gesualdo da Venosa "Tu m'uccidi, o crudele" (Libro V dei Madrigali)

Johann Sebastian Bach Fughetta super "Dies sind die heil'gen zehn Gebot" BWV 679

Johann Sebastian Bach Kyrie

Johann Sebastian Bach "Gott Vater in Ewigkeit"

Domenico Scarlatti Sonata in Mi maggiore L. 257

Wolfgang Amadeus Mozart Adagio della Serenata (Gran Partita) in Si bemolle maggiore, K. 361

Cole Porter "I've Got You Under My Skin"

Anonimo (XIV sec.) "O Virgo splendens"

Anonimo (XIV sec.) "Tres dous compains"

George Gershwin Four Sax in Paris

“Benché siano giovani, freschi e carichi di energia, i membri del Milano Saxophone Quartet suonano con incredibile raffinatezza”. (MITO Settembre Musica)

Il Milano Saxophone Quartet è presente nel panorama musicale internazionale dal 2010. Grazie alla loro formazione, sotto la guida dei più illustri maestri in Francia, Austria e Italia, hanno sviluppato e affinato virtuosismo, unito ad una musicalità cento per cento made in Italy oggi apprezzata ovunque.

Il Quartetto ha suonato presso numerose sale da concerto, come: Teatro Civico di Alghero, Teatro Ristori di Verona, Teatro Dell’Arte di Milano, Teatro Vittoria di Torino, Belgrade Philharmonic Hall Teatro Civico di Schio, Teatro Secci di Terni, Teatro Comunale di Vicenza, Teatro Zandonai di Rovereto, Filarmonica di Trento e Piccolo Teatro Studio Melato.

E’ stato ospite di enti prestigiosi come MITO Settembre Musica, Musica Riva Festival, Alpen Classica Festival, Opera Estate, Società del Quartetto di Milano, Società del Quartetto di Vicenza, Società del Quartetto di Vercelli, Palazzo Marino in Musica, Lake Como Festival, Temporada de Musica da camera UTEM (Cile), Cile Saxfest, Vienna Saxfest, Musica Riva Festival, Associazione Filarmonica Umbra, Long lake Festival (Svizzera), Unione musicale di Torino.

Nel 2020-21 è stato protagonista di un tour europeo che lo ha portato ad esibirsi con apprezzamento del pubblico in Montenegro, Serbia, Slovenia, Croazia, Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Austria e Repubblica di San Marino.

Il quartetto, attivo anche discograficamente, nei suoi primi due album ha dato nuova voce a compositori e stili musicali apparentemente lontani dalla fisionomia timbrica del proprio strumento, registrando Musica Ficta per ARS produktion e Rispetti e Strambotti per Azzurra Music. Col suo terzo lavoro discografico Skylines, registrato per Ambiente Audio, si è invece spinto nella ricerca intima delle sonorità più affini al saxofono, contribuendo alla creazione di un nuovo repertorio per questo strumento. Con la stessa etichetta, nel 2024 ha pubblicato Metamorphosis, punto d’incontro dei progetti precedenti, dove passato e presente si fondono dando vita a nuove frontiere stilistiche.

Collabora attivamente a progetti crossover con Antonella Ruggiero, Giorgia Antonelli (Strappatempo) e il Coro Sasso Rosso. Il Milano Saxophone Quartet suona anche D’Addario ed è artista Selmer e LefreQue.

Domenica 26 gennaio 2024 ore 16,30 - Cuneo - SPAZIO INCONTRI FONDAZIONE CRC

QUARTETTO VIVALDIANO

Stefano Maffizzoni flauto

Riccardo Malfatto violino

Ludovico Armellini violoncello

Lorella Ruffin clavicembalo

Domenica 9 febbraio 2025 ore 16,30 - Cuneo - SPAZIO INCONTRI FONDAZIONE CRC

ANCE, FENOMENO IN ACCUMULO

Roberto Caberlotto fisarmonica

Gilberto Celeghin fisarmonica

Beatrix Graf clarinetto

Marco Melilli clarinetto

Domenica 23 febbraio 2025 ore 16,30 - Cuneo - SPAZIO INCONTRI FONDAZIONE CRC

RECITAL

Clarissa Bevilacqua violino

Domenica 9 marzo 2025 ore 16,30 - Cuneo - SPAZIO INCONTRI FONDAZIONE CRC

UN CLAVICEMBALO TUTTO PER SÈ, LA STORIA DI NANNERL MOZART

Angela Lazzaroni, Chiara Nicora clavicembalo

Susanna Miotto redazione testo e voce recitante

Domenica 23 marzo 2025 ore 16,30 - Cuneo - SPAZIO INCONTRI FONDAZIONE CRC

GUITALIAN QUARTET (Quartetto di chitarre)

Guido Fichtner chitarra

Claudio Marcotulli chitarra

Stefano Palamidessi chitarra

Adriano Walter Rullo chitarra