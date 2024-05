Riparte l'Alba Music Festival quest'anno dedicato a Giacomo Puccini nel centenario della morte

CUNEO CRONACA - Alba Music Festival quest’anno alla sua XXI edizione, celebra un connubio costante e virtuoso con la città e il suo territorio, un cammino che ha ospitato centinaia di artisti, orchestre e gruppi da oltre 20 nazioni, prime esecuzioni, masterclass, eventi collaterali e relazioni stabili con istituzioni internazionali.

Capeggia su questa edizione la presenza di Giacomo Puccini, al quale il festival è dedicato nel centenario della scomparsa, alla sua arte e al suo genio, tra gli artisti che più hanno influenzato la musica del secolo scorso: tra gli appuntamenti a lui dedicati, il gala operistico a conclusione della rassegna e un ritratto tra musiche, immagini e filmati realizzato con Alba Film Festival.

Tra gli artisti degli oltre 40 appuntamenti di quest’anno citiamo: l’inaugurazione con Arsenii Moon (nella foto), Vincitore assoluto del 64° Concorso Pianistico Ferruccio Busoni 2023, Vincitore del Premio Arturo Benedetti Michelangeli e Premio del Pubblico di uno dei più importanti concorsi mondiali; l’Orchestra Filarmonica della Romania prestigiosa compagine attiva dal 1956 che presenterà quattro produzioni sinfoniche; la violinista olandese Lisa Jacobs, acclamata da BBC Music Magazine, The Strad e Gramophone Magazine; la pianista moscovita Sofia Vasheruk, figlia d’arte e finalista del Queen Elisabeth Piano Competition di Bruxelles; il Forte Trio, ensemble di Stato della Repubblica del Kazakistan, fondato da Timur Urmancheev, Artista Emerito del Kazakistan e Cavaliere dell'Ordine "Kurmet"; il soprano Sung Hee Park personaggio di grande rilevanza principalmente in Asia, solista e docente alla EWHA University di Seul che si esibirà in un galà operistico assieme alla straordinaria voce di Gianluca Pasolini; il direttore islandese Gudni Emilsson, già vincitore dell’Herbert von Karajan Award a Salisburgo, e del Richard Wagner Award a Bayreuth; Jeff Silberschlag direttore della Chesapeake Orchestra, della Maryland Youth Symphony e del St. Mary's College of Maryland; Roberto Gianola, Direttore Stabile del Teatro dell'Opera e balletto di Izmir, già Direttore del Teatro dell'Opera di Istanbul; il direttore Luigi Pagliarini a capo dell’Orchestra dell’Academia Montis Regalis e del Coro giovanile e delle voci bianche del Sistema AMR; l’esecuzione de La serva padrona, il celebre Intermezzo buffo di Giovanni Battista Pergolesi in collaborazione con l’Accademia dell’Opera della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova; il gruppo statunitense in-residence SOLI Chamber Ensemble; la Northern Iowa Symphony Orchestra, formazione di oltre 40 elementi sotto la direzione di Erik Rohde con la solista Hannah Porter-Occeña; il pianista Andrea Bacchetti, ospite e amico del Festival albese; il violinista portoricano José Miguel Cueto; un programma interamente dedicato a Ennio Morricone, con l’Orchestra d’archi della Filarmonica della Romania e l’orchestrazione originale e la direzione di Vito Clemente; tra i solisti che si esibiranno con l’Orchestra, la violinista russa Maria Solozobova, il violoncellista viennese Stefan Kropfitsch, il pianista Maurizio Moretta nel famoso Concerto per pianoforte n.1 di Pëtr Il'ič Čajkovskij; i due talenti coreani Yookyung Yoon e Deokjin Oh, e ancora un concerto con il Coro gregoriano Haec dies diretto da Ezio Aimasso dedicato al Rotulo di San Teobaldo; il duo Ellipsis con Alberto Cesaraccio all’oboe e Alessandro Deiana alla chitarra; il Trio francese Arinna; i recital delle pianiste giapponesi Saori Haji e Miho Tokaji, il recital del pianista americano Keith Kirchoff che si esibirà anche in duo con il soprano Rose Hegele nel programma New York Memories; ancora un recital vocale con il soprano Cristina Nadal; saranno inoltre presentati i concerti Wet Ink-Opera prima con le prime esecuzioni; sarà presente l’Orchestra Alba Filarmonica, formazione del territorio composta da oltre 40 elementi diplomati e neo diplomati diretta da Nicola Davico, e che prosegue la sua attività nel corso di tutto l’anno in una funzione virtuosa al servizio dei giovani e della comunità.

Parte integrante del Festival sarà il Composition Program, il corso internazionale di composizione che si svolge all’interno del Festival e richiama annualmente una quindicina di giovani compositori (quest’anno selezionati tra oltre 60 candidature) per un periodo di intenso approfondimento. Tra gli artisti presenti, dei quali verranno anche eseguiti alcuni lavori, troviamo il compositore in-residence Aaron Jay Kernis, Premio Pulitzer e Premio Grammy-Award, tra i più riconosciuti compositori americani, docente da oltre vent’anni alla Yale University; J. Anthony Allen della Slam Academy di Minneapolis che terrà un seminario dedicato alla Electronic Music Production, Carl Schimmel della Illinois State University; Jennifer Bellor dell’Università del Nevada a Las Vegas; Erich Stem le cui composizioni sono state descritte dal Washington Post come “sofisticate e intriganti”; Elliott Miles McKinley della Roger Williams University e coordinatore del progetto. Tra le prime esecuzioni, opere di Aaron J.Kernis e la prima italiana di Jeffer Higdon, The Light That We Can Hear, commissionata dalla National Flute Association americana.

Non mancano gli eventi collaterali: i concerti e le prove dedicate alle Scuole in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Centro Storico di Alba; la mostra fotografica di Bruno Murialdo e quella, alla Chiesa di San Giuseppe, di Paolo Benegiamo. Ancora la Wine&Music experience, sinestesia con il sommelier Ico Turra in collaborazione con la Cantina Pugnane di Castiglione Falletto, nel cuore del Barolo.

Calendario

giovedì 23 maggio

ore 21 Alba, Fondazione Ferrero

Concerto d'inaugurazione

Arsenii Moon pianoforte

Vincitore assoluto del 64° Concorso Pianistico Ferruccio Busoni 2023,

Vincitore del Premio Arturo Benedetti Michelangeli, Premio del Pubblico

Musiche di Bach-Busoni, Ravel, Musorgskij

venerdì 24 maggio

ore 9 - 12 e 14 -17 Alba, Campus Center

Alba Music Festival Composition Program

Electronic and Music Business Camp I con Jason Anthony Allen

ore 20:30 Alba, Chiesa di San Domenico

Apertura Mostra fotografica di Bruno Murialdo

ore 21 Alba, Chiesa di San Domenico

Sogno, meditazione e capriccio

Lisa Jacobs violino



Sofia Vasheruk pianoforte

Musiche di Grieg, Wagner, Milhaud

sabato 25 maggio

ore 9 - 12 e 14 -17 Alba, Campus Center

Alba Music Festival Composition Program

Electronic and Music Business Camp II con Jason Anthony Allen

ore 17,30 Alba, Chiesa di San Domenico

Alba Filarmonica Orchestra

Andrea Bacchetti pianoforte

Direttore Nicola Davico

Musiche di Mozart, Schubert

ore 21 Alba, Chiesa di San Domenico

Kazakhstan Forte Trio

Maxat Jussupov violino

Murat Narbekov violoncello

Timur Urmancheev pianoforte

Artista Emerito del Kazakistan, Cavaliere dell'Ordine "Kurmet"

Musiche di Brahms, Piazzolla

domenica 26 maggio

ore 10,30 Alba, Chiesa di San Giuseppe

Gli sguardi della musica

Apertura Mostra fotografica di Paolo Benegiamo

ore 11 Alba, Chiesa di San Giuseppe

Trio Arinna



Célia Ballester violino

Rachel Cottin-Gleize violoncello

Annie Corrado pianoforte

Musiche di Hydn, Mendelssohn, Šostakovič

ore 14 -16 Alba, Campus Center

Alba Music Festival Composition program

Workshop & Masterclass I con SOLI Chamber Ensemble

ore 16:30 Alba, Chiesa di San Domenico

Il genio Classico: Haydn e Mozart

Francesca Lo Verso soprano

Margherita Scaramuzzino mezzosoprano

Ester Ferraro contralto

Orchestra dell’Academia Montis Regalis

Coro giovanile e delle voci bianche del Sistema Scuole AMR

Direttore Luigi Pagliarini

Musiche di Haydn, Mozart

ore 18:30 Alba, Chiesa di San Giovanni

Il rotulo di San Teobaldo

Coro gregoriano Haec dies

Direttore Ezio Aimasso

Con esposizione e consultazione della copia fotografica del rotulo dell’XI-XIII secolo

ore 21 Alba, Chiesa di San Domenico

La serva padrona

Intermezzo buffo in due parti musicato da Giovanni Battista Pergolesi

Libretto di Gennarantonio Federico

Accademia dell’Opera Carlo Felice

In collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Ingresso

è possibile la prenotazione online sul sito: www.albamusicfestival.com

Amici di Alba Music Festival

La sottoscrizione come Amici di Alba Music Festival include l’ingresso e la prenotazione prioritaria dei posti sia per i concerti a ingresso libero che a pagamento. Per la prenotazione inviare email a: simona.dellavalle@smcm.it specificando per quali date si desidera prenotare.

Informazioni su come diventare Amici del Festival sul sito: www.albamusicfestival.com.