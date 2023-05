Rinviata l'apertura del colle dell'Agnello a causa del maltempo: neve prevista in quota

CUNEO CRONACA - Il maltempo di questi giorni che ha riportato la neve in quota è la causa del rinvio della riapertura dell’ultimo tratto della strada provinciale 251 del colle dell’Agnello e del corrispondente valico (a quota 2.744 metri) in Alta Valle Varaita che non riapre giovedì 18 maggio, com’era auspicabile.

Le previsioni annunciano neve oltre i 2000 metri per cui Provincia e autorità del Dipartimento francese del Queyras hanno concordato di non aprire al transito tutta la strada provinciale che era già parzialmente percorribile per un tratto di circa cinque chilometri a monte di Chianale dall’ex dogana fino alla località Pian dell’Agnello.

La situazione sarà aggiornata lunedì 22 maggio con un incontro tra amministratori e tecnici della Provincia e francesi.

Una vasta perturbazione - riferisce Arpa Piemonte - si estende dal nord Europa fino al bacino del Mediterraneo, convogliando aria instabile sulla nostra penisola. Al suo interno un minimo di pressione al suolo ruota in senso antiorario sul centro Italia determinando mal tempo diffuso sull’Italia.

Nei prossimi giorni la perturbazione continuerà a interessare le regioni del Mediterraneo centro-occidentale, bloccata ad est dalla presenza di un promontorio di alta pressione che impedirà il suo naturale spostamento verso levante. Al suo interno continueranno a scivolare minimi di bassa pressione in quota provenienti dal nord Europa, che manterranno condizioni di tempo perturbato sulla nostra penisola.

Questa configurazione si protrarrà anche nel fine settimana. In particolare, venerdì un nuovo impulso perturbato in arrivo da nord, convoglierà correnti umide orientali sulla nostra regione a tutte le quote. Assisteremo, dunque ad un peggioramento del tempo sul Piemonte da venerdì sera e per tutto il fine settimana con pioggia diffusa su tutto il territorio regionale, ma con intensità di particolare rilievo a ridosso delle Alpi comprese tra Alpi Graie e Alpi Marittime, dunque sulle zone pedemontane di Torinese e Cuneese. Su tali zone, le precipitazioni cumulate previste tra venerdì sera e domenica sera potranno essere abbondanti.

(Foto Provincia di Cuneo)