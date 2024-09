Rifugi: Livio Bertaina chiude il Bianco e lascia, concerto al Remondino per i 150 anni del Cai di Cuneo

CUNEO CRONACA - La gran parte dei "rifugisti" dei Parchi delle Alpi Marittime e del Marguareis non sono ancora in vacanza e continuano nel fine settimana ad offrire accoglienza.

Non solo, al rifugio Remondino (2434 metri), domenica 22 settembre si può anche godere del concerto d'archi del programma Rifugi in musica, evento conclusivo della rassegna promossa dalla sezione del Cai di Cuneo per celebrare il 150° della fondazione. Senza l'obbligo, in questo caso, di scarpinare, al rifugio del Parco al Pian delle Gorre (1032 metri), sabato 21 settembre, si può partecipare all'aperitivo musicale con Acustic Duo Out of Mind.

Sul fronte sentieri - si legge sul sito delle Aree Protette Alpi Marittime - nei giorni scorsi, il personale del Parco è stato impegnato sull'itinerario per il rifugio Morelli. Un masso ciclopico, instabile, è stato disgaggiato per la messa in sicurezza degli escursionisti. L'intervento ha richiesto la realizzazione di una piccola variante del tracciato.

Dopo 29 stagioni alla guida del rifugio Dante Livio Bianco, Livio Bertaina si prepara a lasciare la gestione della struttura il 22 settembre, segnando la fine di una carriera in cui si è distinto come "maestro" alpinista e profondo conoscitore del territorio.

Bertaina ha incarnato il passaggio dai tradizionali custodi ai gestori moderni, capaci di affrontare le nuove sfide imposte dal Cai e dalle crescenti esigenze dei visitatori. A 67 anni, Livio lascia il rifugio senza rimpianti, consapevole della necessità di un cambio generazionale in linea con quanto sta avvenendo nei rifugi della Valle Gesso. Il Cai di Cuneo è in procinto di selezionare il suo successore tra sette candidature.

PARCO NATURALE MARGUAREIS

Valle Tanaro, Briga Alta - Rifugio Don Barbera 2079 m

Aperto tutti i giorni sino al 31 ottobre (salvo condizioni meteo avverse).

Segnaliamo che l'Alta Via del Sale | Limone-Monesi chiuderà al transito veicolare da lunedì 14 ottobre.

Valle Tanaro, Briga Alta - Foresteria del Parco di Carnino 1359 m

Aperto tutti i giorni sino al 30 settembre. A seconda dell'andamento meteo è possibile una prosecuzione dell'accoglienza degli escursionisti anche nei primi di ottobre.

Valle Pesio - Rifugio Garelli al Marguareis 1970 m

Aperto tutti i giorni sino al 30 settembre. A seconda dell'andamento meteo è possibile una prosecuzione dell'accoglienza degli escursionisti anche nei weekend di ottobre.

Valle Pesio, Chiusa di Pesio - Rifugio del Parco Pian delle Gorre 1032 m

Aperto tutti i giorni sino a novembre.

I gestori della struttura invitano sabato 21 settembre alle ore 18, aperitivo con Acustic Duo Out of Mind.

Il 28, ultimo sabato di settembre, aperitivo in concerto con Mattia Ferrero MUFF.

Informazioni e prenotazioni: 3356889542 | 01711836010

PARCO NATURALE ALPI MARITTIME

Valle Gesso, Entracque - Rifugio Federici Marchesini al Pagarì 2650 m

Apertura sino a domenica 15 settembre. Dal 16 al 29 settembre, dal lunedì al venerdì aperto dalle ore 16 (servizio di mezza pensione, B&B o solo pernottamento) per consentire al gestore attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dedicate alla struttura; sabato e domenica tutto il giorno. Pernottamento sempre su prenotazione.

Valle Gesso, Entracque - Rifugio Ellena-Soria 1840 m

Aperto tutti i giorni sino a mercoledì 25 settembre. Chiuso dal 26 settembre al 4 ottobre. Riapertura nei week-end di ottobre con buon meteo.

Pernottamento e pasti su prenotazione.

Valle Gesso, Entracque - Rifugio escursionistico e posto tappa San Giacomo 1250 m

Aperto tutto settembre e nei weekend di ottobre meteo permettendo.

Valle Gesso, Entracque - Rifugio Genova 2015 m

Aperto tutto settembre.

Valle Gesso, Entracque - Rifugio e posto tappa GTA Locanda del Sorriso 1096 m

Aperto tutti i giorni di settembre e fino al 13 ottobre. Apertura nei fine settimana sino ai Santi. Per periodi successivi consultare il sito o chiamare i gestori 0171 978388

Valle Gesso, Entracque - Rifugio Esterate 1089 m

Aperto nei fine settimana di settembre e a ottobre.

Per informazioni: 3478817137 | rifugioesterate@gmail.com

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Valasco 1764 m

Aperto fino al 29 settembre tutti i giorni (salvo condizioni meteo avverse). Pernottamento sempre su prenotazione.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Questa 2388 m

Chiuso. Aperto il bivacco invernale.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Livio Bianco 1910 m

Aperto tutti i giorni sino a domenica 22 settembre.

Pernottamento sempre su prenotazione.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio e posto tappa GTA Casa Savoia 1368 m

Aperto il 19 e 20 settembre solo per pernottamento e sabato 21 e domenica 22 settembre. Pernottamento sempre su prenotazione.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Morelli Buzzi 2350 m

Apertura nei week-end di settembre (salvo condizioni meteo avverse).

Pernottamento sempre su prenotazione.

Valle Gesso, Valdieri- Rifugio Bozano 2453 m

Aperto sino a domenica 22 settembre.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Remondino 2430 m

Aperto tutti i giorni sino a domenica 6 ottobre e nei fine settimana di ottobre.

Pernottamento sempre su prenotazione.

Domenica 22 settembre nell'ambito delle manifestazioni celebrative del 150° di fondazione della sezione del Cai di Cuneo, proprietaria del rifugio, si tiene l'ultimo appuntamento di Rifugi in musica. Alle ore 14.30, si esibisce in concerto a cura di Anna Olivero, Liliana Sbordoni (violini) e Matteo Camogliano (violoncello). Il trio d'archi propone un programma di musiche classiche e moderne.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Regina Elena 1834 m

Apertura sino a domenica 29 settembre.

Valle Vermenagna, Vernante - Rifugio e posto tappa GTA L'Arbergh 1379 m

Apertura sino a domenica 15 settembre tutti i giorni. Dal 16 al 29 settembre tutti i giorni per pernottamento e mezza pensione (no pranzo). Chiuso dal 30 settembre a metà ottobre.

Valle Vermenagna, Limone - Rifugio e posto tappa GTA Limonetto 1280 m

Apertura sino ad inizio ottobre.

(Foto d'archivio)