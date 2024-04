Rifugi e ristoranti alla ricerca di personale: le offerte di lavoro per l'estate e non solo sulle Marittime

CUNEO CRONACA - Sulla bacheca digitale del Parco "Io cerco, tu cerchi" è arrivata ad una quarantina l'offerta complessiva di posti di lavoro messi a disposizione dagli operatori locali per la stagione estiva che è ormai alle porte. In alcuni casi è possibile anche stabilire contratti di assunzione di più lunga durata. Numeri importanti soprattutto tenendo conto che alcune posizioni, grazie anche a "Io cerco, tu cerchi", sono già state coperte. (Consulta le posizioni aperte QUI)

Restano comunque ancora tante le occasioni per lavorare in montagna e in un'area protetta. La ricerca di personale interessa i gestori di rifugi, posti tappa, centri visita e informazioni, ristoranti, bar, alberghi ed aziende agricole. Le figure professionali necessarie per le attività vanno dal tuttofare al cuoco, dal bagnino al cameriere, dal receptionist al parcheggiatore.

L’iniziativa "Io cerco, tu cerchi" avviata in via sperimentale nel 2023 è stata riproposta anche quest'anno per supportare gestori di rifugio, cooperative di servizi turistici, alberghi, ristoranti, nella difficoltà di trovare dipendenti stagionali. Nello stesso tempo Io cerco, tu cerchi riunendo in un unico "luogo" buona parte dell'offerta lavorativa nelle Alpi Marittime favorisce la ricerca di impiego per quanti desiderano lavorare nel territorio protetto.

“L'Ente di gestione delle Aree protette Alpi Marittime – spiega il presidente Piermario Giordano - anche su richiesta degli operatori, mette a disposizione questo sistema che in passato si è rivelato efficace per reclutare il personale. “Io cerco, tu cerchi” si colloca nello spirito di collaborazione dell’Ente con gli imprenditori con i quali da sempre si lavora per fare delle Marittime una meta di turismo sostenibile e di qualità”.

Agli operatori turistici delle Aree Protette Alpi Marittime viene data la possibilità di inserire direttamente e autonomamente sul sito istituzionale dell’Ente le posizioni lavorative cercate ampliando la platea degli interessati a lavorare in un territorio speciale qual è quello dei Parchi e delle Riserve naturali