Rifiuti fuori posto e sacchetti abbandonati: ad Alba 46 multe nei primi sei mesi del 2026

CUNEO CRONACA - Più di un controllo ogni due giorni e una percentuale di successo superiore al 50% nell'individuazione di chi non rispetta le regole del decoro urbano. È questo il primo bilancio del 2026 tracciato dal Nucleo ecologico della Polizia locale della Città di Alba, una sinergia tra l’Assessorato all’Ambiente e l’Assessorato alla Polizia locale nata per contrastare il fenomeno dei conferimenti illeciti di rifiuti.

Nei primi sei mesi dell'anno, gli agenti incaricati hanno effettuato 86 controlli e accertamenti puntuali. Le verifiche si sono concentrate in particolare sulle violazioni più frequenti, come l’utilizzo improprio dei gettacarte stradali, l’abbandono di sacchetti nei pressi delle campane del vetro o al di fuori dei contenitori preposti per la raccolta differenziata. Grazie a un lavoro meticoloso di indagine e verifica, in 46 casi (ovvero oltre la metà degli episodi monitorati) è stato possibile risalire con certezza all'identità del trasgressore, nei confronti del quale è scattata la relativa sanzione amministrativa come previsto dal Regolamento Comunale.

In merito ai risultati raggiunti, il sindaco Alberto Gatto, l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo e l’assessore alla Polizia locale Davide Tibaldi dichiarano: "Vogliamo rivolgere un sincero ringraziamento agli agenti incaricati per la costanza, la professionalità e l'efficacia con cui portano avanti questo fondamentale servizio di tutela del nostro territorio. Al contempo, il nostro ringraziamento più grande va alla stragrande maggioranza dei cittadini albesi, che ogni giorno si comporta in modo civile, differenzia correttamente i rifiuti e dimostra un profondo amore per la nostra città. Vivere in una comunità accogliente e pulita è un diritto di tutti, ma richiede anche il contributo di ciascuno. Individuare e sanzionare chi non rispetta le regole non è un atto punitivo fine a sé stesso, ma un doveroso atto di rispetto e giustizia proprio verso quella maggioranza di cittadini virtuosi che differenzia correttamente. Proseguiremo su questa strada con serenità ma con assoluta fermezza: mantenere Alba pulita è un obiettivo comune".

L’Amministrazione comunale ricorda che il corretto conferimento dei rifiuti non solo garantisce il decoro delle vie e delle piazze cittadine, ma evita anche un aggravio di costi di pulizia che ricadrebbe inevitabilmente sull'intera collettività. Ricorda inoltre che le segnalazioni vanno fatte all’indirizzo ecosportello.alba@strweb.biz così da avviare la corretta procedura di monitoraggio e pulizia.