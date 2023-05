Rientro del Soccorso alpino dopo la missione in Emilia: "Pronti ad aiutare il Piemonte"

CUNEO CRONACA - Si è conclusa la missione di 4 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Emilia-Romagna a supporto delle operazioni di Protezione Civile per gli eventi alluvionali. Si tratta di 4 Forristi (operativi sia in acqua, sia in ogni tipo di terreno impervio), di cui 2 dotati anche della qualifica di Tecnico di Elisoccorso, provenienti dalle delegazioni Ossolana e Canavesana e partiti dal Piemonte nella tarda sera di mercoledì 17 maggio per prendere servizio a Cesena alle 8 di giovedì.

Oltre a portare sostegno e aiuto a diversi abitanti della zona, incontrati durante il viaggio di avvicinamento al centro operativo, i tecnici sono stati impiegati a bordo degli elicotteri dell'Aeronautica Militare per evacuare i residenti delle aree collinari e apoenniniche rimasti isolati da frane e smottamenti. Le operazioni si sono protratte fino a tarda notte prevedendo anche missioni aeree speciali in assetto notturno, tra cui verricellate.

In seguito all'allerta meteo che riguarderà il Piemonte nei prossimi giorni, in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile, la squadra ha iniziato il viaggio di ritorno a casa in modo da essere nuovamente operativa in caso di emergenze nella propria regione.