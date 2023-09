Ricordando l'Eccidio nazista del 1943 a Boves: ricordi, cippo e Carovana della pace

CUNEO CRONACA - Dopo l’appuntamento con la passeggiata partigiana da Castellar a San Giacomo di domenica, martedì 19 settembre le celebrazioni in memoria dell’Eccidio del 1943 entrano nel vivo, nell’accogliente piazza Italia di Boves, a partire dalle 10, con l’evento “Ricordi di quel 19 settembre 1943” (in caso di maltempo l’appuntamento si terrà all’Auditorium Borelli).

Alle ore 20.45, nella parrocchia di San Bartolomeo si terrà la santa messa nella memoria liturgica dei Beati Don Bernardi Giuseppe e don Ghibaudo Mario ricordando Vassallo Antonio e i caduti del 19 settembre 1943 - presiede Mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo-Fossano. A seguire si terrà la veglia di Preghiera “...e la Chiesa rimase aperta tutta la notte...”. sino alle 7.30 del 20 settembre.

Mercoledì 20 settembre alle ore 11 a Torino, in corso Vinzaglio angolo via Cernaia, si terrà lo scoprimento di un cippo a ricordo del partigiano Ignazio Vian. Sempre mercoledì ma alle 20 nell’Ex Confraternita Santa Croce ci sarà l’inaugurazione della Mostra “Segni di memoria” dedicata a Don Aldo Benevelli e alle ore 20.45 all’Auditorium Borelli la presentazione a cura dell’autrice Claudia Bergia del libro "Aldo Benevelli, partigiano e prete", a seguire proiezione del film: “Il Sottoscritto. Storia di un uomo libero":

Giovedì 21 settembre, alle ore 20.30, all’Auditorium Borelli, una serata a cura della Scuola di Pace di Boves: "19 settembre 1983 - 19 settembre 2023, 40 anni di Scuola di Pace”. Venerdì 22 settembre alle ore 20.45 nella Sala del Consiglio Comunale ci sarà la presentazione a cura dell’autrice Antonella Tarpino del libro “Memoranda: gli antifascisti raccontati nel loro quotidiano“.

Sabato 23 settembre alle ore 11.00 presso l’Ex Filanda Favole si terrà la grande inaugurazione del Museo Racconti di Resistenza - Adriana Filippi, maestra e pittrice fra i partigiani”. Alle ore 16.00, visita delle delegazioni al nuovo museo dedicato alla pittrice bovesana. La sera, alle ore 20.45 presso la Parrocchia di San Bartolomeo ci sarà il concerto spirituale: Giovanni Pierluigi Palestrina - Missa Papae Marcelli. Coro del Progetto Palestrina diretto da Flavio Becchis.

Il momento clou della Commemorazione si terrà domenica 24 settembre a partire dalle ore 9 in piazza Italia. Le celebrazioni inizieranno con la musica della Banda musicale cittadina Silvio Pellico “La Rumorosa” e del Picchetto d’Onore del 2° Reggimento Alpini. Seguirà la santa messa per la Riconciliazione e la Pace officiata dal parroco Don Bruno Mondino con la partecipazione dei chierichetti di Schondorf am Ammersee.

Alle ore 13.30 a Cuneo, presso il monumento alla Resistenza partirà l’attesissima Carovana della Pace con arrivo in piazza Italia a Boves. Sarà disponibile, con partenza alle ore 13.00, dalla fermata di via Generale Allasia, un bus che trasporterà gratuitamente chiunque voglia partecipare alla Carovana. Posti limitati previa prenotazione allo 0171391844.