Riccardo Racca, il missionario di Piasco che porta l'innovazione agricola in Sierra Leone

CUNEO CRONACA - Riccardo Racca, salesiano laico, 69 anni, ha accumulato una rara esperienza di missione nei Paesi dell’Africa occidentale. Originario di Piasco e allievo della scuola di formazione professionale salesiana di Fossano, è stato in Nigeria, è passato per il Ghana (nel 2011) fino ad arrivare nel 2020 in Sierra Leone. È un esempio di “vocazione di fatto” che corrisponde a una piena disponibilità a seguire il carisma di Don Bosco e le regole della Congregazione.

Racca ha deciso di mettere a frutto la sua esperienza e le sue competenze agricole per migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali della Sierra Leone. Ha attivato anche una vasta rete di collaborazioni nella provincia di Cuneo, coinvolgendo alcuni ex allievi delle scuole salesiane. Nel corso di tre anni, fratel Riccardo Racca e i suoi tre confratelli hanno sviluppato questo progetto nel distretto di Bo, utilizzando la moringa oleifera, un arbusto tropicale importato dall'India, noto anche come "pianta miracolosa".

La moringa offre importanti proprietà che possono rispondere alle esigenze alimentari di ampie comunità. Le sue foglie essiccate, che mantengono le loro proprietà nutritive a lungo, possono essere utilizzate come condimento o come base per tisane. Inoltre, vengono create anche polveri di moringa, chiamate "moringa powder", che sono ricche di proteine e possono essere utilizzate come integratori alimentari per arricchire le zuppe e altri piatti.

L'obiettivo è che i contadini di Bo, attualmente riuniti in una cooperativa sotto la guida della missione, possano produrre e lavorare il prodotto anche per l'esportazione. Questo commercio sarebbe il primo passo verso l'autosufficienza della presenza salesiana. Si mira a realizzare il sogno di una comunità agricola che possa garantire la propria sostenibilità economica.