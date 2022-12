Riapre il Centro Uomini e Lupi di Entracque, a Bra lunedì incontro tra scienza e leggenda

CUNEO CRONACA - Dopo la chiusura annuale di novembre, il Centro Uomini e lupi (Entracque) riapre domenica 4 dicembre. La struttura, con le sue due sezioni (centro paese e loc. Casermette) sarà aperta tutti i giorni dall'8 all'11 dicembre per il Ponte dell'Immacolata. Il resto del mese visite la domenica e poi dal 26 all'8 gennaio tutti i giorni per le vacanze di Natale.

"Il ritorno naturale del lupo in collina e in pianura. Tra scienza e leggenda" è il titolo dell'incontro scientifico che si terrà lunedì 5 dicembre, alle ore 21, presso il centro polifunzionale Giovanni Arpino di Largo della Resistenza a Bra. Un'iniziativa del Museo civico di storia naturale Craveri in collaborazione con l’Università degli studi di Torino e le Aree Protette Alpi Marittime capofila del progetto LIFE Wolfalps EU. L'ingresso è gratuito.

L'espansione naturale del lupo sulle Alpi sta interessando anche le aree di pianura e di collina che offrono habitat idonei ad ospitare la specie. Del tema si discuterà con la naturalista Marta De Biaggi, responsabile della comunicazione del progetto LIFE WolfAlps EU, che si propone di migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone che vivono e lavorano sulle Alpi, Arianna Menzano (Centro grandi carnivori - Progetto LIFE WolfAlps EU), Giovanni Ercole e Bruno Tibaldi, entrambi operatori Asl.

(Foto A. Rivelli)