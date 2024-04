Riapre il Castello Museo di Rocca de' Baldi: al centro storia e agricoltura proprio come una volta

Nel parco, dove lo spazio dello svago si alterna a quello dedicato al frutteto e all'orto così come accadeva un tempo, è protagonista il Comizio Agrario di Mondovì che, anche quest'anno, arricchirà il calendario di proposte e riflessioni sull'agricoltura e sull'ambiente. Il primo appuntamento è il 28 aprile con la “Giornata della Biodiversità Agraria” durante la quale, fin dal mattino, ci sarà la “Mostra scambio – Festa della Talea. Piante alimentari, aromatiche ed ortive” a cura dell’ADIPA Piemonte ed esposizione e scambio di semi e piantine per l’orto (e non solo) nonché momenti di approfondimento con esperti.

La prima domenica del mese si conferma la collaborazione con l'EnoMuseo La Cantina in frazione Crava. Il calendario prevede appuntamenti con la storia, la poesia, la musica, il disegno dal vero, la falconeria e molto altro. In ogni data di apertura, l'accesso al Castello avviene con l'accompagnamento del personale interno che racconterà di volta in volta i vari aspetti del museo. Per informazioni clicca QUI. Per prenotare le visite: Conitours – da lunedì a sabato – 0171 696206 – info@cuneoalps.it – domenica Museo di Rocca de' Baldi: 351 9568945. Visite: ore 14:45, 16:00 e 17:15. Intero 5,00 E – Ridotto 2,50 – Gratuito possessori di Abbonamento Musei Piemonte, residenti, bambini fino a 6 anni, disabili e accompagnatore.

(Foto tratta dal sito https://museodoro.org/)