Regionali, dopo l'esclusione il dietro front: la cuneese Giulia Marro (Avs) entra in Consiglio

CUNEO CRONACA - Un altro colpo di scena nella composizione del nuovo Consiglio regionale del Piemonte. La cuneese Giulia Marro, candidata di Alleanza Verdi Sinistra di Cuneo, dovrebbe rientrare nel Consiglio regionale a Palazzo Lascaris dopo essere stata inizialmente esclusa a favore di Isabella Brianza della "Lista Civica Pentenero Presidente".

“Sono stati giorni intensi, pieni di incertezze, tensione, fatica ed emozioni forti. Tuttavia, hanno confermato due cose fondamentali per iniziare questo nuovo percorso politico: il mio forte desiderio di ricoprire il ruolo di consigliera regionale e dedicarmi a esso nei prossimi 5 anni e l'incredibile sostegno della rete di Possibile e di tutta Alleanza Verdi Sinistra, che si è dimostrata presente, attenta, umana e attiva. Mi sento davvero parte di un gruppo che ora ho (davvero!) la responsabilità di rappresentare, insieme a tutti e tutte coloro che hanno votato per me”, lo dichiara la neoeletta consigliera regionale di AVS Giulia Marro, a seguito del nuovo riconteggio che ha confermato la sua elezione, precedentemente esclusa per un calcolo errato.

"Giulia Marro è consigliera Regionale del Piemonte: lo è sempre stata, ma a causa di un errore di calcolo nelle ultime due settimane avevamo avuto notizie differenti, che portavano all'esclusione di Giulia e all'elezione di Isabella Brianza: a lei, che è invece esclusa, va tutta la nostra vicinanza. In queste settimane, di grande sconforto, non eravamo riuscite a capire come in assenza di una modifica delle percentuali e dei voti ottenuti la nostra lista potesse perdere un seggio. Resta l'amarezza per quando accaduto, che certamente non fa aumentare la fiducia degli elettori nel voto”, aggiunge Alice Ravinale, neoeletta consigliera regionale per AVS e Capogruppo di Sinistra Ecologista a Torino.

"È importantissimo che il risultato di Giulia Marro e il suo legame con il territorio abbiamo ufficialmente posto in Consiglio - aggiunge Francesca Druetti, Segretaria di Possibile. "Fare opposizione a questa destra con fermezza ed efficacia è un grande impegno, come lo è quello nei confronti di una provincia che ha scelto con il suo voto una rappresentante molto netta sui temi dei diritti e della partecipazione come Giulia. Saremo al suo fianco in questa avventura".

“Infine è proprio così” – aggiunge il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi – “abbiamo eletto in Consiglio regionale Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro, tre donne di grande valore. Una valanga fucsia in un’aula in cui la maggioranza continua a contare poche donne, e dopo una legislatura regionale maglia nera per disparità di genere. Lo hanno meritato loro con dei risultati incredibili e lo meritavamo tutte e tutti noi. So che queste tre straordinarie consigliere sapranno fare rumore, con un’opposizione senza sconti. Sapranno lottare per la libertà delle donne e li manderanno letteralmente ai matti”.