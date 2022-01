Bunker, rifugi antiaerei e cripte: progetto di recupero "della memoria" nei sotterranei di Cuneo

CUNEO CRONACA - Firmata la convenzione tra Demanio, Conservatorio di Cuneo e associazione ALL 4U per la valorizzazione del bunker posto nelle vicinanze di piazza Foro Boario, a Cuneo.

L’associazione ALL 4U ha stipulato la convenzione per lo sviluppo del progetto Cuneo Sotterranea finalizzato alla valorizzazione di tutto ciò che è al di sotto della città, cunicoli, rifugi antiaerei, bunker, cripte, passaggi, cantine.

Il progetto Cuneo Sotterranea nasce nel 2013, ma in forma ufficiale nel 2015, quando viene richiesto al Comune di Cuneo il patrocinio e il sostegno per mappare, mediante l’uso di georadar, diversi siti culturali nella città, da Palazzo Chiodo a San Francesco, Santa Chiara, passando per rifugi antiaerei e bunker.

L’obiettivo del progetto è verificare e scoprire le diverse aree sotterranee, recuperarle e aprirle al pubblico, valorizzando un patrimonio culturale e storico di grande interesse, indirizzato alla realizzazione di un circuito turistico e didattico attraverso la città.

La proposta presentata al Conservatorio di Cuneo per la stipula della convenzione è stata subito accolta in modo positivo, anche in vista di importanti collaborazioni per la realizzazione di progetti culturali comuni all’interno del bunker.

Il bunker: uno dei siti più caratteristici della città, ha una profondità di 20 metri e una lunghezza di circa 50 metri, con collegamenti ad oggi ancora ostruiti che potrebbero celare nuovi passaggi e collegamenti. Un primo progetto di recupero è stato presentato alla Soprintendenza che ha già eseguito un sopralluogo per verificarne la fattibilità.

Recentemente è stata stipulata la convenzione con la Provincia di Cuneo per il recupero del rifugio antiaereo posto al di sotto del liceo classico di Cuneo e sono in corso le valutazioni tecniche per il suo recupero. Diversi i partners: Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, Atl, Fai delegazione di Cuneo e Fondazione Crc che ha supportato il progetto dalla nascita per il mantenimento della memoria storica e per il recupero di siti prossimamente visitabili.

L’annuncio della convenzione non è casuale: il 27 gennaio è la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto. Il progetto Cuneo Sotterranea avrà inoltre come obiettivo quello di recuperare il maggior numero di luoghi inerenti al periodo della Seconda Guerra Mondiale e realizzare un percorso specifico, mediante pietre d’inciampo, mostre, incontri e soprattutto visite che potranno ripercorrere la storia, per non dimenticare.

Info: www.cuneosotterranea.it

(Nella foto, da destra: Mattia Sismonda presidente Conservatorio di Cuneo, Forneris Maurizio presidente ALL 4U, Silvestro Michelangelo consigliere ALL 4U, Matteo Blengino consigliere ALL 4U)