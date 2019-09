Rarissimo furto di una mongolfiera alla In Balloon di Bene Vagienna: "Danno per 100mila euro"

E' il secondo caso di furto di una mongolfiera in Italia. Il primo era stato nel 2013 ad un raduno a Ferrara. Il singolare fatto è successo nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 settembre, alla In Balloon di Bene Vagienna, in provincia di Cuneo, che organizza viaggi in mongolfiera da Barolo e da cinque anni su TripAdvisor è la prima attività outdoor di Langhe e Roero per qualità del servizio e numero di recensioni.

I ladri sono entrati forzando una porta del capannone e hanno rubato un furgone Pajero al quale hanno poi agganciato carrello, cesto e mongolfiera da 9 posti della SilvaTeam, gestita appunto da In Balloon.

La In Balloon fa parte della Fly In, azienda leader nel settore delle strutture gonfiabili (fra i loro ultimi lavori per il Jova Beach Party, il panda gonfiabile del Wwf e gli stand di Estathè e Fratelli Orsero).

"Saremo costretti a riorganizzare molti voli e a lasciare a terra tanti passeggeri purtroppo - dice Mauro Oggero, titolare dell’azienda - Siamo in alta stagione per i voli in mongolfiera e abbiamo prenotazioni fino alla fine di ottobre. Siamo stupiti e rammaricati. Per costruire una mongolfiera del genere ci vogliono 6 mesi e ha un costo che varia tra gli 80 e i 100mila euro. E’ un danno che ferma un’attività locale che dà lavoro a diverse persone, molte di loro giovani".

In Italia ci sono circa un centinaio di mongolfiere e il furto di una di esse è cosa rarissima. "C’è stato solo un altro furto in Italia nel 2013 ad un raduno di mongolfiere a Ferrara – continua Oggero - anche perché essendo un aeromobile deve passare tutta una serie di controlli, collaudi e procedure previste dalle autorità competenti. E’ impossibile potere riutilizzarla. Inoltre le mongolfiere hanno numeri di serie e marche che sono rintracciabili, ecco perché la singolarità del furto ci lascia ancora più costernati. Quella di Ferrara non è mai più stata trovata, speriamo non sia questo il caso".

La mongolfiera della SilvaTeam (azienda cuneese leader mondiale nella produzione di estratti vegetali) doveva essere utilizzata questo fine settimana per dei voli vincolati per i bambini durante la festa del comune di San Michele di Mondovì. E’ stata sporta regolare denuncia ai carabinieri.