Racconigi si racconta a 120 anni dalla nascita di Umberto II, ultimo re d'Italia

La terza gravidanza della regina Elena si concluse nell'atmosfera discreta e protetta del Castello racconigese. Dopo la nascita di due figlie femmine, i sovrani vollero tenersi lontani dall'atmosfera tesa di Roma e dalla curiosità dei giornalisti. Questi in realtà furono costantemente presenti anche a Racconigi e cercarono di strappare a chiunque qualche informazione gustosa, ma vennero delusi.

Intanto, a pochi passi dal Castello, nel Palazzo Municipale, fervevano i preparativi e il sindaco Michele Ceriana Mayneri era pronto per scatenare i festeggiamenti sia per la nascita di una Principessa sia per quella del sospirato Principe ereditario. Umberto amò molto Racconigi e tanti suoi ricordi lo riportavano all'infanzia vissuta con le sorelle, ma il Principe vi tornò spesso anche da adulto e specie negli anni dopo le nozze con la Principessa Maria José quando il padre lasciò agli sposi il Castello in uso per le loro villeggiature.

