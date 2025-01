RACCONIGI/ La scrittrice Alice Basso presenta il libro "Le ventisette sveglie di Atena Ferraris"

CUNEO CRONACA - Giovedì 23 gennaio, alle 20:45, la Sala UniTre del Centro culturale “Le Clarisse” di Racconigi (piazza Burzio), ospiterà la presentazione del nuovo libro di Alice Basso “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris” (Garzanti editore). L’autrice dialogherà con Luisa Perlo.

“Alice Basso torna dai suoi amati lettori con una protagonista che assomiglia un po’ a ognuno di noi. Ci sembra di conoscere Atena da sempre, perché ci parla come nessuno ha mai fatto. Siamo pieni di fragilità, ma anche di una forza che non sappiamo di avere. Atena è qui per dimostrarcelo - commentano gli organizzatori - Alice Basso, un’autrice da oltre mezzo milione di copie vendute, ci regala un nuovo romanzo imperdibile”.

L’incontro è organizzato nell’ambito della rassegna letteraria a cura del Centro culturale “Le Clarisse” (Comune di Racconigi). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.