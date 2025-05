Racconigi: il castello apre le porte e la piazza si anima con il mercatino dell'artigianato

CUNEO CRONACA - Dalle 9 alle 19 di domenica 1° giugno, la piazza antistante il Castello Reale di Racconigi si trasformerà in un vivace salotto a cielo aperto: decine di espositori provenienti da tutto il territorio porteranno in mostra creazioni artigianali, oggetti di design handmade, idee per la casa, gadget creativi e specialità tipiche.

L’iniziativa - organizzata da RacconigiinCentro con la collaborazione della Città di Racconigi - nasce in concomitanza con l’apertura gratuita del Castello: un’occasione unica per coniugare arte, cultura e shopping di qualità in uno dei luoghi simbolo del Piemonte sabaudo.

«Il mercatino – spiegano gli organizzatori – valorizza il lavoro di artigiani e hobbisti, promuovendo la filiera corta e la creatività locale in un contesto di grande pregio storico. È un invito rivolto a famiglie, turisti e curiosi a vivere la città in modo nuovo, riscoprendone il patrimonio culturale».