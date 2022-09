RACCONIGI/ Alla Soms Donatella Di Cesare e la lectio magistralis "Diritti e democrazia"

CUNEO CRONACA - Donatella Di Cesare, docente di Filosofia teoretica alla Sapienza di Roma, autrice di libri discussi anche all’estero, che affrontano questioni tra l’attualità e la storia, come le migrazioni, le rivoluzioni, il potere e i diritti umani, è ospite alla rassegna CuneiForme di Progetto Cantoregi e Le Terre dei Savoia, dedicata quest’anno al tema “d(I)ritti”.



Venerdì 9 settembre alle ore 21 alla Soms di Racconigi terrà la lectio magistralis “Diritti e democrazie”, una riflessione per ragionare se le Democrazie riescano ancora a garantire i diritti fondamentali e umani. Ingresso libero. Prenotazione non obbligatoria. Per info e prenotazioni: 349.2459042 – info@progettocantoregi.it.

Donatella Di Cesare insegna Filosofia teoretica alla Sapienza di Roma. È tra le voci filosofiche più presenti nel dibattito pubblico, sia accademico sia mediatico. I suoi libri sono tradotti e discussi all'estero. Tra i libri: Terrore e modernità (Einaudi 2017); Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione (Bollati Boringhieri 2017); Marrani. L'altro dell'altro (Einaudi 2018); Sulla vocazione politica della filosofia (Bollati Boringhieri 2019); Il tempo della rivolta (Bollati Boringhieri 2021); Il complotto al potere (Einaudi 2021); Utopia del comprendere. Da Babele ad Auschwitz (Bollati Boringhieri 2021); Se Auschwitz è nulla (Bollati Boringhieri 2022).

CuneiForme è un progetto ideato e realizzato da Progetto Cantoregi in collaborazione con Associazione Le Terre dei Savoia e con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRC Fondazione CRT, Comune di Cavallermaggiore, Comune di Racconigi.

I prossimi appuntamenti

Incontro con l’autore

23 settembre 2022, ore 21 – Soms, Racconigi (via Costa 23)

Paolo Milone

L’arte di legare le persone (Einaudi)

Modera: Mara Barcella

Teatro

16 ottobre, ore 17 – Soms, Racconigi (via Costa 23)

Il Mutamento Zona Castalia

Alla ricerca di Kaidara

di Giordano Amato

con Amandine Delclos

Teatro

28 ottobre, ore 21 – Soms, Racconigi (via Costa 23)

Progetto Cantoregi

Il gigante. La leggenda del Re di Pietra

di Marco Pautasso e Fabio Ferrero

con Alessio GiustI

Lo spettacoli fa parte anche del cartellone della rassegna teatrale Raccordi di Progetto Cantoregi, realizzata in collaborazione e grazie al sostegno di Piemonte dal Vivo.

Lectio magistralis

2 dicembre 2022, ore 21

Cavallermaggiore – Teatro San Giorgo (via Turcotto)

Cathy La Torre

Diritti e parità di genere

L’incontro fa parte anche del programma della Fiere piemontese dell’editoria di Cavallermaggiore.

Teatro

19 febbraio, ore 21 – Soms, Racconigi (via Costa 23)

Babilonia Teatri

Giulio Meets Ramy

di Valeria Raimondi, Enrico Castellani

con Ramy Essam, Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Amani Sadat

Lo spettacolo fa parte anche della rassegna Raccordi di Progetto Cantoregi e Piemonte dal Vivo

Lectio e incontri a ingresso libero / Spettacoli: 10 euro intero, 8 euro ridotto