Quando il gelato a km0 si trova a Bra poi in tutta Italia con l'app tabUi che aumenta la realtà

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - La tanto agognata apertura finalmente ci consente di viaggiare e sarà l'app tabUi del celebre cagnolino rosso ad accompagnarci proprio in quelle località che, con la realtà aumentata, ci ha permesso di visitare e sognare durante il confinamento.

Giorgio Proglio, è tempo di vacanza, immagino tabUi impegnatissimo. Per caso, c'è qualche golosa novità?

"La novità c'è ed è proprio golosa: per la prima volta un'app diventa anche gusto. E' nato il gelato tabUi, prodotto artigianalmente con ingredienti di prima qualità".

Quali le sue caratteristiche?

"E' un gelato con i colori di tabUi, il bianco e il rosso, ma la particolarità è che riprende ed esalta i gusti dei prodotti tipici della zona. A Bra, il bianco è il formaggio, ricotta di bufala campana dop, mentre il rosso sono le amarene naturali di Cantiano. E' un prodotto artigianale di primissima qualità, già apprezzato durante Cheese 2019, ma l'obiettivo è di estendere il progetto in tutta Italia".

Quindi, dove gusteremo il gelato al gusto tabUi?

"A Bra, nella gelateria Igp di via Principi di Piemonte, ma stiamo già studiando gli ingredienti bianco e rossi per Alba: senza dubbio sarà il tartufo bianco e un rosso ancora da scegliere con la gelateria. A Torino sarà il Gianduiotto bianco e la crema di lamponi rossa, e così via per altre città italiane. Il concetto è lo stesso dell'app, durante gli spostamenti indicherà anche dove gustare il gelato tabUi che, mantenendo ingredienti di base e identità con i colori bianco e rosso, utilizza e valorizza i gusti delle specialità Dop e Igp del luogo. Il gelato gusto tabUi è artigianale, genuino, prodotto con ingredienti di alta qualità, poco zucchero, latte di fattoria e frutta di stagione locale, quindi prodotti a chilometro zero".

Per i gelati si potrà dire: “Paese che vai, gusto tabUi che trovi!”. Quindi, perchè non scaricare l'App tabUi?

Fiorella Avalle Nemolis