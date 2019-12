Qualità della vita: Cuneo al 21° posto nella classifica delle province italiane

Rispetto all’anno scorso, quando si era classificata al 28º posto, la provincia di Cuneo e salita al 21º posto nella classifica delle città italiane in cui si vive meglio. A dirlo è l'indagine annuale del Sole 24 Ore relativa alla qualità della vita nelle province italiane.

Quella di quest'anno è una visione extra large del tradizionale studio del quotidiano sul benessere nei territori: rispetto all’anno scorso, infatti, il numero di indicatori è aumentato da 42 a 90, divisi in sei macro aree tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene.

Le classifiche di tappa sono: "Ricchezza e consumi", "Affari e lavoro", "Ambiente e servizi", "Demografia e società", "Giustizia e sicurezza", "Cultura e tempo libero".

In trent’anni il miglior piazzamento per la provincia di Cuneo è stato il settimo posto registrato nel 1997 e nel 2015. Il peggior risultato invece si incontra nel 1992 quando è arrivata 37ª. La provincia in trent’anni non è mai salita sul podio della classifica finale. È stata medaglia d’oro solo nel 1993 nella classifica di categoria "Ambiente servizi" e nelle 1997, 2008 e 2012 in "Affari e lavoro".

Nella trentesima edizione della graduatoria del Sole 24 Ore, Milano conferma la sua leadership e vince per il secondo anno consecutivo la "Qualità della vita 2019". L’ultima classificata, quest’anno, è Caltanissetta.

(Foto dal sito internet http://www.qualitadellavita.ilsole24ore.com/2019)