Provincia di Cuneo, l'estate è a suon di musica: tutti i festival e i concerti in programma

L'Atl del Cuneese ha presentato ufficialmente le principali rassegne artistiche, culturali e musicali dell’estate in provincia di Cuneo. Ospiti internazionali e musica di grande livello artistico saranno protagonisti da giugno a settembre, con un calendario fittissimo di iniziative interessanti e coinvolgenti.

Si partirà con il Cuneo Classica Festival in programma a Cuneo, presso l’area esterna del Complesso Museale di San Francesco: giovedì 20 giugno andrà in scena Dodecacellos Musica e Cinema con la proposta delle colonne sonore da Chaplin a Morricone; il 27 giugno sarà la volta dei Solisti Veneti Ensemble Vivaldi in collaborazione con Veneto Festival 2019, 49° Festival Internazionale G. Tartini ed il 4 luglio si terminerà con il Nabucco di Verdi.

"Incontri d'estate" porterà invece musica, teatro e visite guidate Fai nelle frazioni di Cuneo. Sempre a fine giugno, dal 28 al 30, al Palaterme di Lurisia in Roccaforte Mondovì andrà in scena il VII Cuneo Tango Festival organizzato e presentato dall’Associazione Tango de Buenos Aires. Il 5 luglio il Teatro dell’Anima di Cervere aprirà le porte per uno scoppiettante inizio di stagione dell’Anima Festival: Paolo Conte sarà il protagonista della prima serata di spettacolo, cui seguiranno i concerti delle cantautrici Giorgia il 10 luglio e Levante l’11 luglio. Venerdì 12 luglio il Teatro ospiterà invece l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con un tributo ai brani che hanno fatto la storia dell’omonimo Festival, per passare poi il 16 luglio all’attesissimo Antonello Venditti. Sabato 20 luglio, gli appassionati della serie Game of Thrones potranno vivere un’esperienza unica. Per l’occasione, l’Ensemble Synphony Orchestra con oltre 80 elementi on stage tra musicisti e coro omaggerà la colonna sonora de “Il Trono di Spade”.

A luglio avrà inizio anche l'Occit’Amo Festival con importanti appuntamenti musicali dislocati nelle vallate alpine. L’8 luglio l’artista Carmen Consoli si esibirà a Saluzzo (biglietti in vendita presso gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni, l’ufficio IAT di Saluzzo ed il Filatoio di Caraglio); seguiranno la serata con Hervé Barmasse a Lagnasco il 3 agosto ed il tradizionale concerto con i Lou Dalfin a Castelmagno il 15 agosto (programma completo su occitamofestival.it).

Dal 12 al 21 luglio in Cuneo città si riaccenderanno le lampadine di Cuneo Illuminata, con un’edizione “spaziale”. Da non perdere sabato 13 luglio la solenne processione di Santa Maria del Carmine e, venerdì 19 luglio, la cena sotto la luna con l’iniziativa “Mille luci nel piatto”. Anche quest'anno l'evento si avvarrà della preziosa partecipazione di Luci d'Artista con il “Planetario” di Carmelo Giammello. Prima edizione, invece, al Mondovicino Outlet Village, del Mov Summer Festival by Wake Up con concerti gratuiti e cabaret il 18 ed il 25 luglio ed il 1° agosto. A Settembre per il Wake Up Festival in programma presso l’Arena di Mondovicino si riuniranno in concerto J Ax e gli Articolo 31, ma anche i Subsonica con Achille Lauro e Ilario Alicante oltre al disc jockey Martin Garrix ed al gruppo Boombadash.

A luglio prenderà il via anche la rassegna Suoni dal Monviso, che prevede, a calendario, il concerto di Fiorella Mannoia, il 21 luglio a Pontechianale (biglietti in prevendita presso l’ATL del Cuneese). Sabato 27 luglio l’ex Caserma Mario Musso ospiterà l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno con lo spettacolo The Legend of Morricone. Il 4 agosto Suoni dal Monviso festeggerà le sue prime 15 edizioni con un Concerto ai piedi del Monviso, al Rifugio Quintino Sella di Crissolo.

Seguiranno molti altri appuntamenti (programma completo su suonidalmonviso.it) fino al 13 ottobre quando l’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo Gruppo e la Corale I Polifonici del Marchesato di Saluzzo si esibiranno presso la Chiesa di S. Giovanni di Barge nel Requiem di Fauré e Sunrise Mass di Gjeilo. Da non perdere, il 1° settembre a Busca, lo spettacolo PieMontecarlo con i Tre Lilu e la Banda Osiris. Il 15 agosto tornerà, come da tradizione, il Concerto Sinfonico di Ferragosto, con l’Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo diretta dal M° Andrea Oddone. L’evento, che anche quest’anno verrà trasmesso in diretta sui canali RAI, si svolgerà in località Prati di San Lorenzo a Limonetto, nel Comune di Limone Piemonte. Per questa edizione, l'Orchestra proporrà un ritorno alla musica lirica con brani, tra gli altri, di Verdi e di Puccini: info e dettagli su www.concertodiferragosto.it.

Ancora Limone Piemonte ospiterà, i Concerti Note d’acqua al Lago Terrasole domenica 11 e 18 agosto. In chiusura degli eventi agostani, dal 22 al 25, Fossano ospiterà Vocalmente. Il Festival, partito dalla passione per la tradizione corale piemontese, approderà alla musica a cappella contemporanea di respiro internazionale. Per quattro giorni, la città unirà la scena vocale mondiale alla propria storia, all’architettura medioevale del suo borgo, ai più rinomati vini piemontesi e ad una tradizione culinaria famosa in tutto il mondo. Chiuderà l’estate il Festival del Sorriso in programma a Cuneo dal 20 al 22 settembre con appuntamenti non ancora svelati ma che saranno… tutti da ridere!

"L’Atl del Cuneese supporta in termini promozionali questi numerosi eventi programmati per l’estate – ha affermato il presidente dell’Atl del Cuneese, Mauro Bernardi – Si tratta di eventi di grande livello artistico, capaci di generare flussi turistici. Le nostre montagne e le nostre città d’arte subiscono, durante l’estate, un repentino cambio d’abito: si passa dall’accogliere eventi sportivi di richiamo internazionale al divenire palcoscenico per artisti di fama mondiale. È questa una peculiarità importante che contraddistingue il Cuneese, dovuta alla capacità delle amministrazioni e delle associazioni locali di mettersi in gioco per far vivere il territorio in modo originale e diverso ogni giorno. È dunque grazie a loro che, insieme, sapremo sempre più soddisfare le esigenze del turista attento e selettivo che, nel Cuneese, potrà ancora trovare autenticità, arte, musica e sport di alto livello”.