Prosegue il raduno regionale Fidal a Mondovì con oltre 200 atleti da diverse regioni

SERGIO RIZZO - Concluso il primo ciclo dal 23 al 28 agosto, è iniziato il secondo turno del raduno regionale Fidal a Mondovì, che si protrarrà fino al 2 settembre. Questa tradizione, avviata nel 1999 con la costruzione della pista "Fantoni Bonino", continua senza interruzioni. L'Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo, guidata dal presidente Boselli, accoglie gli atleti con il supporto logistico e amministrativo.

Il raduno coinvolge vari settori, tra cui Velocità, Ostacoli, Salti/Prove multiple e Lanci. Quest'anno, i gruppi sono guidati da docenti di spicco: Marco Menchini e Luca Chirio, rispettivamente nell'area Velocità e Ostacoli, e Valeria Musso e Maria Marello, responsabili dei settori Salti/Prove multiple e Lanci. A supportare gli atleti ci sono i tutor "olimpici" Nicola Vizzoni e Claudia Coslovich. Daisy Osakue, la discobola azzurra, campionessa italiana in carica e detentrice del record italiano, ha partecipato, seppur solo per un giorno, prima della sua partenza per la Diamond League a Shenzhen, in Cina, dove disputerà l'ultima tappa.

Vi è anche l'innovativa inclusione del "mini raduno" di tre giorni, riservato agli atleti della categoria Ragazzi (di prima e seconda media), sotto la guida dell'istruttore Samuel Agostino. Questo approccio coinvolgente ha dimostrato di essere efficace nel trasferire nozioni tecniche agli atleti più giovani.

L'evento conta la partecipazione di oltre 200 atleti e 20 tecnici societari provenienti dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta, ma anche da Toscana e Lombardia. L'Hotel Commercio di Roccaforte ospita l'intero periodo di stage, mentre a Sestriere si sta svolgendo un raduno riservato alla Marcia e alla Mezzofondo.

Nella serata di lunedì 28, il sindaco Luca Robaldo e l'assessore allo Sport del Comune di Mondovì, Alessandro Terreno, hanno voluto esprimere il saluto tradizionale a nome della città alla presidente regionale Fidal Clelia Zola e al fiduciario tecnico piemontese Alfonso Violino. Clelia Zola ha sottolineato che questa tradizione è in realtà un progetto in crescita costante in termini di qualità e quantità. Quest'anno, ha voluto personalmente essere a Mondovì per salutare i partecipanti del primo gruppo legato alla velocità e ostacoli, oltre ad accogliere i saltatori e i lanciatori.

Fabio Boselli, presidente dell'Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo, ha commentato: "È con grande piacere che continuiamo questo progetto ultraventennale. È gratificante vedere i giovani atleti impegnarsi sul campo e sulle pedane con un sorriso. Queste esperienze sono in grado di lasciare un'impronta duratura. Un plauso va ai tecnici responsabili dei vari settori e ai tutor Nicola Vizzoni (medaglia d'argento nel martello a Sydney 2000) e Claudia Coslovich (detentrice del record italiano nel giavellotto) per il loro impegno e dedizione".

