Prorogate le iscrizioni per il corso di tecnico superiore per l'efficienza energetica a Genova

SERGIO RIZZO - La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Savona, presenta un nuovo corso a Genova per Tecnico Superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione d’impianti [1.1.1] (5° liv. efq) con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali “industria 4.0” e nella domotica – progetto finanziato dall’unione europea nell’ambito dell’iniziativa “Next generation eu”.

I destinatari sono 24 giovani e adulti inoccupati, disoccupati e occupati (no studenti), di età non inferiore ai 18 anni in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore. Il 30% dei posti saranno riservati a donne come previsto dalla vigente normativa.

I candidati inoltre dovranno essere in possesso di competenze nelle principali discipline scientifiche: Matematica, Fisica, Chimica, Informatica e conoscenza della lingua straniera (inglese) equivalenti a quelle in esito da un secondario superiore.

La figura professionale in uscita avrà competenze e abilità riguardo la progettazione, l’organizzazione, la gestione, la manutenzione degli impianti e delle reti di generazione e distribuzione al fine di migliorarne l’efficienza energetica, valutandone la loro integrazione e l’impatto ambientale sul territorio. Particolare rilevanza verrà attribuita alle competenze relative l’efficientamento energetico nell’ambito delle applicazioni industriali, anche in relazione a quanto previsto dal piano nazionale industria 4.0 e alle applicazioni domotiche.

La frequenza è obbligatoria: i discenti selezionati dovranno frequentare almeno l’80% del monte ore totale del corso e non saranno consentite assenze maggiori al 20% delle ore totali previste dal percorso formativo.

Durante il percorso formativo gli studenti potranno conseguire, rispettati i requisiti previsti dalle normative e superate le verifiche e gli esami finali le seguenti Certificazioni operative:

– Attestato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il rischio industriale (ai sensi del decreto legislativo testo unico 81/2008). – Attestato di Certificatore Energetico (ai sensi del Drp 445/2000 e della Delibera Regione Liguria n. 447/2014). – Attestato di frequenza alla formazione per utilizzo Plc Zelio Schneider Electric.

Per tutte le informazioni, la documentazione è accessibile al link: https://www.its-savona.it/iscrizioni-per-il-corso-its-8-bis-a-genova-entro-il 17-marzo 2024.

Sergio Rizzo