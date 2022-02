Progetto per rendere pienamente inclusivo il percorso del Pian delle Gorre in Valle Pesio

CUNEO CRONACA - Il Pian delle Gorre è una delle prime aree protette istituite dalla Regione Piemonte nel 1978, oltre ad essere il punto di attestazione automobilistica dell’Alta Valle Pesio, in provincia di Cuneo. Posto 3 chilometri a monte della Certosa di Pesio, dal Piano delle Gorre partono gli itinerari escursionistici più significativi che si sviluppano all’interno dell’area protetta: Cascate del Saut, Pian del Creus, Sorgenti del Pesio, Passo del Duca e Rifugio Garelli. (Vota il progetto QUI)

Il percorso inclusivo del Piano delle Gorre si propone di consentire un accesso facilitato all’area alle persone con disabilità di carattere motorio: dall’area parcheggio partirà un percorso in materiale stabilizzato drenante di colore terra che si svilupperà in una parte del pianoro attraverso un breve percorso ad anello.

Il percorso sarà arricchito da pannelli che illustreranno le maggiori peculiarità naturalistiche dell’area protetta. Lo sviluppo complessivo del percorso sarà di 240 metri lineari, per una larghezza di 1,5 metri, per consentire un incrocio nella percorrenza nei due sensi di marcia del tracciato. La pendenza del percorso sarà inferiore al 4 per mille, configurandosi pertanto in un tracciato “facilmente accessibile”. Il percorso è fruibile da persone di ogni fascia di età (dai più piccoli ai più grandi).

Non sono ipotizzabili le caratteristiche particolari dei potenziali utenti, se non il desiderio di svolgere un’attività dinamica ed istruttiva all’aria aperta in montagna (a 1000 metri di quota) nel cuore del Parco Naturale Regionale del Marguareis. E’ prevista la installazione di QR Code con la descrizione sonora dei pannelli illustrativi pensata per la piena fruizione anche per persone non vedenti.

(Testo e foto tratti dal sito www.bandospazioutdoor.it)