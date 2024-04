Primo Maggio a Cuneo con Cgil, Cisl e Uil: corteo, riflessioni e musica

CUNEO CRONACA - "Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale" è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024. Così i tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo Maggio 2024 al ruolo strategico dell’Europa quale costruttrice di pace, lavoro e giustizia sociale, in un momento storico attraversato da molte crisi, ambientali, sociali, fino alle troppe guerre ancora in corso.

A Cuneo il ritrovo è fissato per mercoledì 1° maggio alle 9,30 in piazza Galimberti. Alle 10 il corteo partirà verso via Roma con arrivo in piazza Virginio. Interverranno RLS/RLST di UIL, CISL e CGIL sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro.

Comizi conclusivi di Armando Dagna Segretario generale UIL Cuneo, Enrico Solavaggione Segretario generale CISL Cuneo e Piertomaso Bergesio Segretario generale CGIL Cuneo. Intrattenimento musicale a cura della band "Gli Sbandati".