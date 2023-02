"Prime Minister", a Rittana e Cuneo arriva la scuola di politica per giovani donne

CUNEO CRONACA - Torna in Piemonte e in Liguria Prime Minister, la scuola di politica per ragazze tra i 14 e i 19 anni, che si pone l’obiettivo di formare, ispirare e motivare le adolescenti, rappresentanti politiche e “leader” di domani. Le aspiranti “primers” piemontesi e liguri potranno iscriversi a partire da lunedì 13 febbraio compilando un formdi candidatura sul sito dell’associazione.

Con 13 scuole e la partecipazione di più di 800 ragazze in Italia, Prime Minister è un progetto giovane ma che in soli tre anni ha raggiunto traguardi importanti, diventando un appuntamento atteso, apprezzato e riconosciuto in molte città, da Napoli a Roma, dalle regioni del sud fino alla Lombardia con la scuola di Brescia.

Spiega Angela Laurenza, co-fondatrice e direttrice educazione/formazione di Prime Minister: "L'idea di una scuola di politica per giovani donne nasce dal bisogno di formare le nuove generazioni sui temi dell'attualità, del femminismo e della sostenibilità sia sociale che ambientale. Su questa scia inizia un nuovo percorso in Piemonte e in Liguria che ospiterà testimonial di vari ambiti dando vita a riflessioni e iniziative diattivismo e cittadinanza".

Prime Minister Alpi coinvolgerà le comunità della montagna cuneese insieme alla Fondazione Nuto Revelli Onlus e alla Città di Cuneo. La nuova scuola sarà attiva in modalità itinerante nella Borgata Paraloup di Rittana e a Cuneo, con una giornata off a Ostana. Preziosa anche quest’anno sarà la collaborazione con SocialFare, nell’analisi e nella valutazione dei risultati del progetto in termini di impatto positivo generato.

La scuola punta sulla formazione, in termini di conoscenze, competenze, empowerment e networking con esponenti della politica, professioniste, influencer, studiose. Le attività si rivolgono, gratuitamente, a un massimo di trenta giovani donne per scuola e propone un programma di dieci appuntamenti a cadenza mensile: incontri, attività laboratoriali e di mentorship legate al tema della politica e alla leadership al femminile per affrontare trasversalmente temi d’attualità. Dall’inclusione all’attivismo civico, dalle STEM alle fake news, dai diritti civili all’empowerment femminile, passando per le istituzioni (locali, nazionali ed europee) e i movimenti politici. Per ogni lezione è previsto un momento di confronto con speaker di alto livello, quasi sempre donne: politiche, attiviste, diplomatiche, imprenditrici, intellettuali, scienziate, ricercatrici.

Il progetto Prime Minister Nord Ovest è sostenuto, per il secondo anno consecutivo, da Fondazione Compagnia di San Paolo, fondazione filantropica orientata all’innovazione. Sostenendo Prime Minister, Fondazione Compagnia di San Paolo conferma la propria vocazione verso progetti che hanno l’obiettivo di rendere le comunità locali più coese, inclusive e partecipate, con un’attenzione importante al tema trasversale della parità di genere e dell’attivismo civico.

In aggiunta al programma didattico, le studentesse di Prime Minister Nord Ovest parteciperanno a due tra gli appuntamenti più attesi della città di Torino: Biennale Democrazia e Salone del Libro 2023. Particolarmente atteso è l’appuntamento con “Young Women For Peace”, un progetto inedito e dal respiro internazionale, realizzato da Prime Minister con il sostegno del Consolato Generale USA di Napoli. Le studentesse saranno coinvolte in appuntamenti e workshop dedicati al tema dell’empowerment e del decision making, con uno specifico focus sull’internazionalità e sul tema della pace.

Le iscrizioni alle nuove edizioni Prime Minister in Piemonte e in Liguria sono aperte dal 13 febbraio al 3 marzo sul sito www.primeminister.it selezionando la scuola: Asti, Ivrea, Savona, Alpi.

Informazioni e aggiornamenti sulle scuole sul canale Instagram: @_primeminister. Per ulteriori informazioni: info@primeminister.it