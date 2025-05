Primavera nei giardini storici della Granda: visite a castelli e ville tra botanica, arte e memorie

CUNEO CRONACA - Il 18 e il 25 maggio, il 7 e l’8 giugno aprono alle visite alcuni giardini storici della Granda: il castello dei Solaro a Margarita, villa Corinna a Villanova Mondovì, villa Souchon a Fossano e villa Oldofredi Tadini a Cuneo dove sarà visitabile anche la cappella della Madonna del Rosario.

Il giardino di villa Oldofredi Tadini fa parte dei Giardini storici di interesse botanico della Regione Piemonte. È il più antico della città e presenta ancora l’originale impianto seicentesco “alla francese”. Si estende su una superficie di oltre due ettari e conserva, nel così detto “giardino vecchio”, alcune rarità botaniche, come un ippocastano nordamericano, Aesculus flava, dai bei fiori gialli, un maestoso cedro dell'Himalaya (Cedrus deodara) e un imponente e vecchio arbusto di Philadelphus coronarius. Colpisce per la sua maestosità un secolare faggio rosso (Fagus sylvatica atropurpurea) che si stima abbia un’età di oltre 350 anni. È l’ultimo superstite del giardino originario.

Il disegno del giardino segue un preciso schema geometrico: un viale lo separa in due aree simmetricamente uguali; al centro una rotonda, delimitata da siepi di bosso e ombreggiata da quattro notevoli arbusti di Chimonantus praecox. Ai lati estremi del giardino sono ancora conservati due classici berceaux di carpini (Carpinus betulus), tipici dei giardini alla francese e molto di moda nell’Ottocento nei nostri parchi. I carpini, adeguatamente capitozzati e modellati, creano con le loro fronde una specie di piccola casa, con tanto di tetto e pareti. Il “giardino nuovo”, è una risistemazione all’inglese degli ultimi decenni, essendo andato distrutto durante la seconda guerra mondiale il giardino alla francese. È ricco di piante e di fiori, tra cui rose e ortensie.

La visita, guidata dai proprietari, consentirà anche di conoscere alcune interessanti vicende storiche e aspetti curiosi della vita in giardino nei secoli scorsi. Oltre al giardino, saranno visibili le collezioni etnografiche e la suggestiva cappella della Madonna del Rosario nella quale, per l’occasione, verrà allestita una mostra di antichi libri religiosi: dai piccoli volumi da tasca o da borsetta, ai grandi messali con preziose copertine in argento, madreperla e avorio, accompagnati da icone russe, crocifissi, reliquiari e oggetti devozionali. Per le aperture di maggio la cappella sarà ad ingresso libero. La villa sorge in via Ercole Oldofredi Tadini a Madonna dell’Olmo di Cuneo.

La visita si effettua con prenotazione obbligatoria a partire dal venerdì precedente la data di apertura, telefonando al numero 335/5640248. Ingresso 8 euro; gratuito per i bambini fino a 10 anni. Orari: 10-18,30. Per info: www.villaoldofreditadini.it.