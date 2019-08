"Europa in musica", da Bach a Warlock, da Bartok a Bizet. I loro brani sabato 10 agosto, alle 16.30, risuoneranno a Villa Torre Acceglio (via Torre Acceglio 59) di frazione Madonna delle Grazie di Cuneo, per il concerto (a ingresso libero) dell'Orchestra Bartolomeo Bruni. La nota formazione d'archi cuneese è parte dell'orchestra sinfonica che eseguirà il Concertone di Ferragosto a Limonetto.

La formazione d'archi che si esibirà nella sede estiva della Fondazione Casa Delfino onlus è così composta: violino solista e concertatore, Adele Viglietti; flauto, Alberto Navarra; violini primi: Adele Viglietti, Raffaella Azzario, Marco Ficarra, Claudia La Carrubba, Costanzo Squarotti; violini secondi: Gabriele Marchisio, Fabrizio Dutto, Luca Pinardi, Isabella Slamig; viole: Ivan Cavallo, Andrea Calvo, Rossana Prandi; violoncelli: Alberto Fabi, Lidia Mosca; contrabbasso: Bernardino Gallo; clavicembalo: Stefano Eligi.

Adele Viglietti esordisce quindicenne come solista al Teatro Carlo Felice di Genova con il Concerto op.64 in Mi minore di F. Mendelssohn. Si diploma con lode, a soli sedici anni, sotto la guida di Elisabetta Garetti presso il Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova. Si perfeziona con Boris Kuschnir a Vienna, come borsista De Sono, con Pavel Berman all’Accademia “Lorenzo Perosi” di Biella, diplomandosi con “eccellente”. Nel 2018 ottiene con votazione “eccellente” il “Master of Music” con Gottfried Schneider presso la Hochschule für Music und Theater di Monaco di Baviera. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, viene selezionata per partecipare alle “Lac Léman Music Masterclass”, esibendosi a Ginevra con il Michelangelo String Quartet. Viene più volte invitata a suonare i violini Stradivari “Vesuvius 1727” e Amati all' Auditorium “Giovanni Arvedi” presso il Museo del Violino di Cremona. Vincitrice dell'audizione per far parte dell'Orchestra del 'Pacific Music Festival' e per i tour della “Mahler Jugendorchester”, nel 2015 vince l'audizione e viene scelta dal M° Riccardo Muti come unico Violino di Spalla dell'Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” per il triennio 2015/18. Collabora come violino di Spalla con varie orchestre italiane, tra cui l’Orchestra “B. Bruni” di Cuneo, e come Maestro concertante in formazioni di musica da camera. Nel 2016 riceve il premio “Rinaldo Carosio” conferito dal Lions Club ovadese a personalità che si siano distinte nella propria professione e nella divulgazione della cultura nel territorio. La rivista mensile di settore “Suonare” le ha dedicato un articolo per la rubrica 'La meglio gioventù'. Suona un violino del 1975 del liutaio Giancarlo Guicciardi.

Alberto Navarra frequenta il terzo anno del triennio Accademico del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo col M° Maurizio Valentini e si sta perfezionando col M° Oliva presso l’Accademia di Imola. Ha vinto il primo premio in numerosi concorsi, tra cui: “Internazionale” di Asti, “European music competition” di Moncalieri, “Riviera della Versilia” di Viareggio, “Concorso Alpi Marittime Busca”, ”Krakamp” a Benevento e “Citta’ di Chieri”. Nel 2014 e’ stato selezionato come uno dei tre allievi effettivi della Masterclass tenuta da E. Pahud, 1°flauto dei Berliner Philarmoniker, in occasione del suo concerto in Italia. Nel 2015 ha ottenuto il Primo premio assoluto sez. LM al “Concorso internazionale FIORINDO di Nichelino”. Si è esibito con diverse formazioni da camera e come solista in numerosissimi concerti.

L'Orchestra Bartolomeo Bruni, fondata nel 1953 e diretta per mezzo secolo dal M° Giovanni Mosca, é un complesso molto duttile, che si può strutturare in piccolo gruppo d’archi così come in orchestra sinfonica di grandi dimensioni. La sua attività concertistica, che annovera oltre 1600 esecuzioni, si esplica principalmente nel Cuneese, in Piemonte, Liguria e Francia del Sud, spaziando dal vasto repertorio sinfonico, lirico ed operistico ai moderni generi della musica da film, della canzone d’autore e del jazz. La sua iniziativa di maggior successo è il Concerto di Ferragosto, trasmesso in diretta dalla terza rete RAI e ascoltato anche al di fuori dell’Italia, giunto alla sua 38° edizione. Da 7 anni organizza e realizza al Teatro Toselli di Cuneo la Stagione musicale “Bruni d’autunno”, che ospita al suo interno solisti e direttori d’orchestra di alto livello artistico e la impegna in programmi di grande spessore musicale. Nel 2007 ha curato l’edizione della partitura dell’opera “Toberne” di B. Bruni, che ha portato in scena al Teatro Toselli di Cuneo in prima esecuzione moderna. Ha inciso per la Sheva Collection il CD “Paris-New York”, per la Splasch Records il CD Enten Eller orchestra E(x)stinzione.