Previsioni aggiornate ogni 48 ore su "MeteoMonviso": nel weekend attese nuove nevicate

CUNEO CRONACA - Il Parco del Monviso ha attivato il servizio meteorologico "MeteoMonviso". Il bollettino meteo è curato dalla Società Meteorologica Italiana, autorevole associazione scientifica torinese già nota per "Nimbus", il servizio di previsioni valide per Piemonte e Valle d’Aosta, e riporta previsioni relative alla zona del Massiccio del Monviso, comprendente la Valle Po da una quota di 1.000 metri circa, l’Alta Valle Varaita, il settore montano al confine con la Valle Pellice e la zona francese dell’alta Valle della Guil. (LEGGI QUI)

Inoltre, le previsioni potranno essere ampliate anche al di là della zona prettamente montana precedentemente menzionata e localizzate su tutto il territorio dei comuni del Parco del Monviso, o in zone ove siano attive associazioni convenzionate con l’Ente Parco, in caso di particolari eventi o manifestazioni di interesse. Ogni settimana saranno tre i bollettini emessi (il lunedì, il mercoledì e il venerdì, tutti con valore per i quattro giorni seguenti. Sono previsti dei bollettini straordinari in caso di variazioni significative.

Per ciascun giorno compreso nel bollettino, i dati presentati sono: stato del cielo, precipitazioni, temperature, venti e un sintetico riepilogo che, in una singola frase, offre elementi sintetici per pianificare la propria eventuale escursione in quota. Le previsioni, rilasciate per un periodo di quattro giorni, sono accessibili attraverso un’apposita pagina del sito internet dell’Ente Parco e vengono inoltre inviate gratuitamente via posta elettronica a tutti coloro che si iscriveranno al servizio.

Di seguito le previsioni fino a domenica per il massiccio del Monviso e vallate. Dopo una pausa soleggiata, nubi in aumento in serata. Venerdì 4 dicembre sono previste nevicate fino a bassa quota e un livello di allerta "gialla". Sabato 5 dicembre ancora molte nubi, neve a tratti fino al mattino; permane l'allerta "gialla". Domenica 6 dicembre piogge e nevicate dal pomeriggio. Tutti gli approfondimenti sul sito del Parco del Monviso.

(Foto tratta dal sito del Parco del Monviso)