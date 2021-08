Prevenzione tumori al seno: Banca di Cherasco sostiene WelfareCare, a Rivoli screening gratuiti

CUNEO CRONACA - Sabato 4 settembre presso piazza della Repubblica a Rivoli si terrà l’iniziativa promossa da WelfareCare, società benefit specializzata nella promozione e nel coinvolgimento attivo delle aziende su temi sociali come quello della prevenzione di tumori al seno.

Banca di Cherasco, con la sua filiale di Rivoli, a partire da quest’anno, ha intrapreso una collaborazione con WelfareCare sul tema della prevenzione. Con questa collaborazione, l’istituto cheraschese vuole sostenere tutte quelle donne che non rientrano ancora, per motivi d’età, nei programmi regionali di screening.

Per partecipare all’evento è necessario avere un'età compresa tra i 35 ed i 49 anni al momento della prenotazione, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, risiedere nel comune in cui si terrà l'evento e non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità). Le prenotazioni saranno disponibili una settimana prima dell’evento sul sito di WelfareCare e sarà sufficiente fissare l’appuntamento selezionando una fascia oraria. I posti sono limitati.

“Lo screening, la diagnosi precoce ed il monitoraggio dei pazienti sono fondamentali per l’approccio ai tumori, ma purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria nell’ultimo anno spesso sono stati sottovalutati” dichiara Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di Cherasco. “Attraverso questa iniziativa Banca di Cherasco desidera sensibilizzare i propri soci e i propri clienti all’importanza della prevenzione”.