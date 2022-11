"Premio sostenibilità" della Banca di Cherasco al consorzio dei produttori del porro di Cervere

CUNEO CRONACA - Si è celebrato a Cervere il convegno organizzato dal Consorzio per la valorizzazione e tutela del porro e dalla Banca di Cherasco il convegno “Il Porro Cervere nella sovranità alimentare – l’importanza dei prodotti locali di qualità” che ha chiuso di fatto le iniziative messe in atto dal per la 43esima edizione della fiera del Porro Cervere. Folto il numero di relatori a partire da Luigi Icardi, Assessore alla sanità della Regione Piemonte; Mauro Gola, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo; Ezio Raviola, presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; Chiara Manzi, nutrizionista, presidente accademia europea nutrizione culinaria docente di medicina culinaria dell’università di Ferrara; Corrado Marchisio, Sindaco di Cervere e Danilo Rivoira, Vicepresidente della banca di Cherasco. Ospite d’onore Luigi Pelazza giornalista Mediaset (Le Iene).

Moderato brillantemente con la formula del talk show, dal conduttore Rai Radio 2 e La 7 Tinto Nicola Prudente, il convegno ha alternato interessanti interventi dei relatori con momenti di coinvolgimento del numeroso pubblico in sala che ha dimostrato di apprezzare l’evento. Al termine dell’evento il vicepresidente Danilo Rivoira ha conferito il “Premio sostenibilità 2022” della Banca di Cherasco al consorzio dei produttori mediante consegna nelle mani del presidente Giorgio Maria Bergesio. “Il porro di Cervere è un prodotto tradizionale che garantisce qualità e sostenibilità grazie a una filiera corta e a un gruppo di produttori capace e volenteroso – spiega il presidente Bergesio – sono alcune conferme emerse dagli interventi dei relatori che evidenziano l’importanza del lavoro portato avanti dai soci produttori. L’esempio del porro Cervere si inquadra perfettamente nel concetto di sovranità alimentare inteso come capacità di una comunità di definire strategie sostenibili di produzione alimentare”.