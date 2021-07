"Sul più bello", Premio Flaiano Opera Prima e Seconda per la regista di Mondovì Alice Filippi

CUNEO CRONACA - La regista monregalese Alice Filippi ha vinto il 48° Premio Flaiano Opera Prima e seconda con il film d’esordio "Sul più bello" (Eagle Pictures, 2020). Il riconoscimento le è stato consegnato pubblicamente al Teatro Monumento d’Annunzio di Pescara, nel corso della seconda serata dei Premi Internazionali Flaiano di Cinema Teatro Televisione e Giornalismo. Alice Filippi ha condiviso ex aequo il premio assegnatole da una giuria con una ampia rappresentanza del pubblico con Francesca Mazzoleni, in gara con la sua opera seconda, il documentario “Punta sacra” (True Colors, 2021).

"Sul più bello" è stato premiato "per l’eleganza, l’ironia, la leggerezza e la profondità della tematica. Un’opera prima che dimostra passione e maturità cinematografica mettendo in luce uno stile personale. Una protagonista divertente e toccante. Alice filippi dà prova di bel cinema contemporaneo". "Sul più bello", presentato in anteprima nel corso dell’ultima edizione di "Alice nella città" (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma) e primo al botteghino nell’unico weekend di programmazione in sala prima della chiusura per Covid dell’ottobre scorso, era già rientrato nella cinquina finale dei candidati ai Premi David di Donatello 2021 per la categoria "Miglior Regista Esordiente" e aveva già avuto una doppia candidatura alla fase finale dei “Nastri d’Argento” 2021 sia per la categoria "Miglior Commedia" che per quella di "Miglior Canzone".

“Sul più bello” è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” da un ragazzo bello… il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa. Una volta sconfitta la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e ottenuto l’amore di Arturo, Marta dovrà affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.

Alice Filippi. Classe 1982, diplomata alla New York Film Academy in regia. Nel 2017 esordisce alla regia con il docu-film “’78 – Vai piano ma vinci” prodotto dalla Mowe e finanziato da Doc Film Fund e Mibact, presentato al TFF ed entrato nella cinquina finale dei David di Donatello 2018 come miglior documentario. “Sul più bello” è il suo primo lungometraggio. Prodotto dalla Eagle Pictures, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2020, uscito nelle sale il 21 ottobre 2020 conquistando il primo posto al box office.