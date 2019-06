Premiati gli alunni di Alba che ogni giorno vanno a scuola in Piedibus

Ad Alba, in provincia di Cuneo, nella scuola primaria "U. Sacco" prima e alla scuola primaria "Michele Coppino" dopo, sono stati premiati gli alunni che ogni mattina vanno a scuola in Piedibus, l’autobus umano formato da un gruppo di bambini accompagnati da adulti volontari, dal capolinea, passando per le fermate, fino all’ingresso dell’edificio scolastico. A consegnare i riconoscimenti nel cortile delle due scuole è stato il neo sindaco Carlo Bo affiancato dagli insegnanti, dai volontari e qualche genitore, accanto al consigliere Elena Di Liddo, ex assessore all’Istruzione.

Nella scuola elementare “Umberto Sacco” a ricevere l’attestato “Gruppo Grandi Camminatori Piedibus 2018-2019” è stata la classe 1 B, mentre nella scuola primaria “Michele Coppino” lo stesso riconoscimento è stato conquistato dalla classe 5 A, gli stessi alunni che già avevano vinto in terza ed in quarta elementare, durante gli anni scolastici precedenti. In entrambe le scuole, il sindaco ha consegnato ai bambini partecipanti al Piedibus anche una bandana color verde, dopo aver chiesto loro di spiegare perché è importante andare a scuola a piedi. Gli studenti si sono prestati al gioco rispondendo con grande entusiasmo e preparazione sull’argomento.

«Ringrazio l’ex vice sindaco Di Liddo per il lavoro svolto – ha dichiarato il sindaco Carlo Bo – Quando al mattino mi reco al lavoro ed incrocio il Piedibus, mi regalate un sorriso perché ricordo quando portavo le mie figlie a scuola e mi chiedevano di essere accompagnate in Piedibus. Erano bei momenti. Il Piedibus è importante perché fate movimento, socializzate tra di voi e, cosa più importante, i vostri genitori non usano l’auto, riducendo l’inquinamento. Il Piedibus ad Alba è nato nel 2012. In sette anni sono stati fatti 157 mila passaggi sulle linee. Oggi, sono 278 i ragazzi iscritti al Piedibus e mi auguro che il prossimo anno questo numero sia maggiore. Il tutto è possibile grazie al lavoro dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, dei genitori e, soprattutto, grazie ai volontari».

Il sindaco ha anche partecipato alla cerimonia di premiazione degli alunni della scuola "Gianni Rodari", nell’auditorium dell’istituto in corso Europa. Qui, l’attestato “Gruppo Grandi Camminatori Piedibus 2018-2019” è stato conquistato dalla classe 4 A.