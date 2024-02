Predazione del lupo, risarcimenti agli allevatori: novità in Piemonte, ecco il bando

CUNEO CRONACA - E' uscito il bando n. 2/2023 della Regione Piemonte che dispone il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese avvenuti nel periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023. La richiesta dovrà essere inserita seguendo la procedura indicata nel bando entro il 20 febbraio 2024. Per informazioni: Modalità di indennizzo danni - Centro Grandi Carnivori. Il bando: Risarcimento danni 2023 da predazione grandi carnivori - Bando 2/2023.

Grazie al progetto LIFE WolfAlps EU - ricordano le Aree Protette Alpi Marittime - sono pienamente operative tre squadre di pronto intervento per la prevenzione degli attacchi da lupo - WPIU (Wolf Prevention Intervention Units) - distribuite su tutto il territorio della Regione Piemonte, ma non solo. Sono presenti anche in Liguria, Lombardia, Veneto, Francia, Slovenia e Austria, nelle aree di competenza del progetto.

(Foto A. Rivelli)