Precipita dalla Testa di Bresses in Alta Valle Gesso, morto alpinista 53enne di Borgo

CUNEO CRONACA - Si è conclusa domenica 18 giugno una complessa operazione di ricerca dispersi in alta Valle Gesso, in provincia di Cuneo, con il recupero della salma di un escursionista precipitato dalla Testa di Bresses. L'allarme è stato lanciato sabato sera intorno alle 19 dai famigliari dell'uomo partito in mattinata dalle Terme di Valdieri e non più rientrato a casa.

Nella notte le prime squadre hanno iniziato a battere i sentieri in quota senza esito e all'alba è stato costituito un centro di coordinamento alle Terme di Valdieri dove è giunto personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Soccorso Alpino della Guarda di Finanza, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

In prima battuta è stata impiegata l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso del 118 che ha trasportato in quota le squadre per battere i versanti in discesa. In seguito è giunto in loco l'elicottero della Guardia di Finanza con un dispositivo in grado di individuare il segnale dei telefoni cellulari.

Proprio grazie a questa risorsa è stato possibile individuare il corpo dell'uomo, presumibilmente precipitato in un canalone dalla punta meridionale della Testa di Bresses. È quindi tornato in loco l'Elisoccorso la cui equipe ha constatato il decesso e recuperato al verricello la salma, consegnata alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

Si tratta di Mauro Bagnis, 53 anni, di Borgo San Dalmazzo, socio della sottosezione Cai (Club Alpino Italiano) di Borgo e coinvolto nelle attività del comitato direttivo.