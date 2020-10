PRADLEVES/ I cieli dell’alta valle Grana protagonisti venerdì 30 con gli Astrofili Bisalta

CUNEO CRONACA - I cieli dell’alta valle Grana sono riconosciuti come perfetti per l’osservazione dei corpi celesti, ma… anche direttamente dai paesi si riescono a scorgere particolarità e curiosità della volta celeste.

In questa serata abbineremo una buona cena calda all’Abrì all’osservazione del cielo realizzata dagli Astrofili Bisalta, ospiti della serata ed ormai di casa in valle Grana, che proporranno ai partecipanti una serata dedicata a Marte ed alla luna. Dopo la cena ed una breve introduzione ci si sposterà ai telescopi per scoprire tutti i segreti di questi due corpi celesti.

L’Abrì sarà ovviamente a disposizione per bevande calde e quanto necessario per approfittare al meglio delle attività di osservazione del cielo!

Costo della serata: 20 € adulti, 15 € bambini (comprensivo di serata con gli astrofili, cena e bevanda calda per l'osservazione)

Info e prenotazioni: info.emotionalp@gmail.com – 353/4106915 (Anche WhatsApp)

Serate all’Abrì: IL CIELO DI PRADLEVES (con gli Astrofili Bisalta)