PONTECHIANALE/ Tutti i vincitori del concorso fotografico "La tua estate in valle Varaita"

Sono giunte immagini realizzate da foto-appassionati residenti anche in Lombardia e Emilia Romagna, oltre che Piemonte e Liguria, in concorso per la terza edizione di “La tua estate in Valle Varaita”. È stato un record di iscritti, 180, e di fotografie, oltre 280. Il contest organizzato dall’Agenzia Acca, in collaborazione con la Pro loco di Pontechianale, piace e cresce, ampliando ogni anno il raggio d’azione: è oggi di gran lunga il più partecipato concorso fotografico della zona.

Venerdì sera al Bar Da Giò di Chianale, scelto come sede della premiazione, si sono dati appuntamento i 45 fotografi selezionati dalla giuria tecnica il voto popolare del web, alcuni dei quali accompagnati: a cena oltre 70 persone hanno stipato il locale di Giovanna Dao e Ivan Grondona.

In giuria per la selezione sedevano Emanuele Coloretti (Fotovideo Renata di Roccavione), il fotografo di Revello (maestro di tanti appassioni in zona) Fulvio Beltrando e Valerio Dutto di Cuneotrekking. La serata, coordinata dagli appassionati di fotografia e montagna Enrico Dovetta e Enrico Testa, è stata presenta e animata Andrea Caponnetto e Serena Scaffardi.

LA CLASSIFICA

Il primo classificato nella categoria Natura di Valle è Daniele Boffelli, residente a Centallo ma Bergamasco. A seguire Francesco Crudo e Fabrizio Audano. Per la categgoria Uomini e Borgate primo posto a Francesco Rovera di Caraglio, davanti a Chiara Larovere e Cristina Capellino. Battaglia finale a colpi di like nella categoria “social” (senza giuria) vinta da Erik Lazzari di Bagnol,o davanti a Ilaria Gilardi ed Egidio Falco.

Grazie alla partecipazione di numerosi sponsor sono stati distribuiti premi per un valore di 1500 euro. I quadri delle tre immagini vincitrici sono state donate dall’organizzazione alla Pro loco; le stampe al Bar Da Giò.

ISCRIZIONI APERTE A SCIVOLANDIA

La Pro Pontechianale guidata da Marco Cayre è al lavoro per programmare gli eventi del periodo invernale. Saranno sicuramente riproposti la tombolata di Natale, il Capodanno musicale in piazza, la Befana per i bambini e l'atteso appuntamento di Scivolandia. Sabato 11 gennaio torna, infatti, dopo il successo della prima edizione, la discesa più pazza della valle Varaita, che porta sulla neve di Pineta Nord slitte e figuranti che fanno dell'originalità il proprio tratto distintivo: La Pro loco ha aperto le iscrizioni, che si ricevono al 349-6983469. Il costo per ogni squadra è di 25 euro.

Dicono dallo staff: «Iniziate a organizzare con amici e famigliari l'equipaggio e a creare il vostro mezzo, puntando tutto sull'effetto sorpresa. Le slitte più simpatiche, originali ma anche quelle più "performanti" sulla neve verranno premiate».

Per i vincitori c'è un buono carburante da 500 euro, ma è previsto un ricco pacco gara per ciascun equipaggio in gara e altri premi minori. Saranno premiate anche le tifoserie più rumorose.