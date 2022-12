Pocapaglia di Bra "Comune riciclone" per la raccolta differenziata (86,6% nel 2021)

CUNEO CRONACA - La sesta edizione dell’Ecoforum per l’Economia Circolare di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta ha visto nuovamente premiato il comune di Pocapaglia, in provincia di Cuneo, nella speciale classifica Comuni Rifiuti Free. Infatti a partire dall’edizione 2016 dei Dossier Comuni Ricicloni nazionale, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta ha voluto andare oltre quello che è un obbligo di legge (RD al 65%) e premiare non più solo in base alla percentuale di raccolta differenziata, ma anche considerando chi produce meno rifiuto indifferenziato.

Si definisce Comune Rifiuti Free il Comune che oltre a rispettare l’obbligo di differenziata del 65%, ha una produzione di secco residuo inferiore ai 75 kg annui per abitante. "In questa speciale classifica - spiega il sindaco di Pocapaglia Antonio Riorda – il nostro comune si posiziona nelle prime posizioni in quanto la raccolta differenziata dell’anno 2021 è stata dell’86,60% e la quantità di secco residuo pro capite di 59,30 kg; considerato che il parametro medio della provincia di Cuneo si attesta intorno al 70% di raccolta differenziata – continua il primo cittadino pocapagliese – dobbiamo essere fieri ed orgogliosi del riconoscimento ottenuto".

“Di chi è il merito di questo risultato? La partita che riguarda i rifiuti - prosegue Riorda - coinvolge più protagonisti: in primo luogo, ovviamente, i cittadini, ai quali va il mio infinito plauso per il loro costante impegno, secondo il gestore del servizio, quel Consorzio albese e braidese che promuove campagne di sensibilizzazione a tappeto e poi le scelte delle amministrazioni comunali passate che con lungimiranza hanno promosso una campagna di sensibilizzazione civica sull’argomento interpretando l’antico proverbio chi vuol mietere in vecchiaia semini in gioventù".