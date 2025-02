Più sole nel weekend in Granda, ma con calo termico e vento in arrivo

CUNEO CRONACA - Correnti nordoccidentali in quota riportano condizioni parzialmente soleggiate sulla regione per il pomeriggio odierno, con nuova formazione di foschie e locali nebbie nelle ore notturne. Venerdì una goccia fredda in discesa dalla Germania transiterà sul Nord Italia, causando un deciso rinforzo della ventilazione e l'instaurarsi di condizioni di foehn, dapprima nelle vallate alpine occidentali e, successivamente, sul settore orientale.

Nel fine settimana - fa sapere Arpa Piemonte - la perturbazione si allontanerà verso sud e favorirà la rimonta di un promontorio anticiclonico sull'Europa occidentale. Sono pertanto attese giornate stabili e prevalentemente soleggiate, con innocue velature in transito da sabato pomeriggio. Si segnala un abbassamento delle temperature minime attese nella mattina di sabato, localmente al di sotto dello zero.

Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni.

Venerdì 14 febbraio

Nuvolosità: in gran parte soleggiato, con locali addensamenti sulle creste nordoccidentali e, al primo mattino, locali nebbie e foschie sulle pianure in rapido sollevamento. Dal pomeriggio annuvolamenti irregolari sul settore montano e pedemontano sudoccidentale e sull'Appennino.



Precipitazioni: possibile debole nevischio trasportato dal vento sulle creste alpine di confine nordoccidentali; al pomeriggio deboli precipitazioni sull'Appennino. Quota neve sui 700-800 metri.



Zero termico: in calo nel pomeriggio fino ai 900-1100 metri, in successivo rialzo sui 1300-1400 metri in serata.

Venti: moderati o forti in montagna, da nordovest in graduale rotazione da nordest nel pomeriggio; deboli da nord-nordest altrove in deciso rinforzo nelle ore centrali della giornata sul settore orientale per estese condizioni di foehn.

Sabato 15 febbraio

Nuvolosità: cielo sereno, velature in transito dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in deciso aumento a partire da ovest fino a 2500-2600 metri, sui 2200 metri a est.

Venti: dai quadranti settentrionali a tutte le quote, generalmente deboli con residui rinforzi sui rilievi meridionali al mattino.

Domenica 16 febbraio

Nuvolosità: soleggiato con transito di velature.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo alla sera sui 2000 metri a nord e sui 2200-2400 metri a sud.

Venti: deboli o moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli prevalentemente nordorientali altrove, in locale rinforzo in serata sulle pianure

orientali.