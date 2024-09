Più sole in Granda, ma da mercoledì nuove piogge e calo drastico delle temperature

Nuvolosità: cielo generalmente sereno con temporanei passaggi di velature.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento sui 3700 metri a nord, stazionario sui 3800 metri a sud.

Venti: moderati da nordovest sulle Alpi in rotazione da ovest in serata, moderata tramontana sull'Appennino al mattino. Altrove residue condizioni di foehn in valle Ossola e sulle pianure orientali nelle ore prima dell'alba; in seguito venti calmi.

Mercoledì 11 settembre (nell'immagine)