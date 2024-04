Più nuvole, raffiche di vento e un po' di instabilità in arrivo in Granda dopo il caldo anomalo

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con l'eccezione delle creste alpine di confine dove il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: assenti salvo deboli precipitazioni sulle creste di confine, con quota neve localmente fino ai 1000-1100 metri.

Zero termico: ancora in calo fino ai 1200-1300 metri sulle Alpi e stazionario sui 1700-1800 metri altrove.

Venti: ancora moderati o forti da nordovest sulle Alpi, in attenuazione; da nord sull'Appennino, in nuovo rinforzo alla sera; moderati o forti per foehn nelle vallate nordoccidentali e in prossimità degli sbocchi vallivi; in pianura in prevalenza deboli o moderati da nord o nordovest.

Giovedì 18 aprile