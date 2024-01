Più freddo e qualche nevicata fino a bassa quota nel Cuneese, ma migliora già da mercoledì

CUNEO CRONACA - Correnti umide orientali determinano per il pomeriggio odierno deboli precipitazioni sparse sui settori occidentali, nevose sugli 800-1000 metri, via via più localizzate e limitate alle zone montane e pedemontane.

Martedì - fa sapere Arpa Piemonte - i flussi in quota si disporranno dai quadranti meridionali, con precipitazioni che interesseranno principalmente la fascia montana e pedemontana dal Cuneese al Biellese e i primi tratti di pianura adiacenti, più estese nel corso del pomeriggio, fatta eccezione per il settore sudorientale che vedrà fenomeni sporadici o del tutto assenti, con una quota neve in calo fino ai 200-400 metri in serata e possibile nevischio o pioggia mista a neve fino al primo mattino di mercoledì sulle pianure a Nord del Po.

Migliora dal pomeriggio di mercoledì, con nevischio limitato alle valli occidentali e sudoccidentali. Stabile e soleggiato giovedì salvo nebbie mattutine in pianura, in successivo sollevamento.

Martedì 9 gennaio (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite sul settore sudorientale della regione. Precipitazioni: deboli sparse in mattinata su zone montane e pedemontane alpine e fino ai primi tratti di pianura adiacenti; nel corso del pomeriggio più diffuse, ad eccezione del settore sudorientale dove i fenomeni saranno sporadici o del tutto assenti. Quota neve in calo dai 500-700 metri del mattino fino ai 200-400 metri in serata. Zero termico: in calo fino ai 500-700 metri. Venti: deboli o localmente moderati, da sudest sui settori alpini e da est-nordest altrove, con rinforzi sul basso Piemonte. Mercoledì 10 gennaio Nuvolosità: prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso con schiarite sul settore sudorientale e dal pomeriggio sul Verbano. Precipitazioni: deboli sparse fino al mattino su zone montane e pedemontane tra Cuneese e Verbano e sulle pianure a nord del Po, sporadiche e limitate all'interno delle vallate alpine occidentali e sudoccidentali nel corso del pomeriggio. Quota neve sui 100-300 metri. Zero termico: in lieve calo sui 400-600 metri. Venti: deboli o localmente moderati, da sud-sudest sulle Alpi, da est-nordest altrove; rinforzi sul settore sudorientale. Giovedì 11 gennaio Nuvolosità: cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso fino al primo mattino, con nuvolosità più consistente sul Piemonte sudoccidentale, più soleggiato da metà giornata; foschie e banchi di nebbia sulle pianure in progressivo sollevamento nel corso della mattinata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in deciso rialzo nel corso del pomeriggio fino ai 1800-2000 metri in serata. Venti: moderati da est-nordest in montagna e fino a quote collinari, deboli variabili in pianura.