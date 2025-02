"Più amore di così": a Fontanafredda una cena di gala solidale per la Collina degli Elfi

CUNEO CRONACA - Ogni piatto racconta una storia, ogni calice levato è un brindisi alla vita che rinasce. Giovedì 13 marzo, alle ore 19.30, nel cuore della Tenuta di Fontanafredda, le luci del Garden del Lago illumineranno una serata speciale, un momento in cui il gusto si fonde con il cuore e la solidarietà diventa tangibile. "Più amore di così", la cena di gala solidale della Collina degli Elfi, è un evento che va oltre la gastronomia: è un gesto concreto per offrire speranza alle famiglie che affrontano la malattia di un figlio.

Tre chef d’eccezione trasformeranno la serata in un viaggio tra emozioni e sapori. Fulvio Marino, anima e mani di Fuocofarina, porterà in tavola la sua passione per i lievitati e la tradizione panificatoria di famiglia. Ugo Alciati, firma di Guido Ristorante, tradurrà la storia del Piemonte in piatti di raffinata eleganza. Marco Lombardo, chef de La Ciau del Tornavento, incanterà gli ospiti con la sua visione innovativa e profondamente radicata nel territorio.

L’entusiasmo e l’aiuto della Collina degli Elfi non si fermano. Questa estate la struttura di Craviano ha ospitato 42 famiglie, regalando a 79 genitori e 74 bambini la possibilità di ritrovare serenità, sostenuti dagli ospedali e dalle associazioni di tutta Italia. Il legame con realtà come il Regina Margherita di Torino, il Meyer di Firenze e il Bambin Gesù di Roma si è rafforzato, mentre nuove città si sono unite alla rete di sostegno: Pescara e Cagliari, testimonianza di una missione che cresce e si espande.

Manuela Olmo, presidente dell’associazione, racconta: "Negli ultimi anni abbiamo compreso quanto sia fondamentale non solo accogliere le famiglie, ma accompagnarle in un percorso che le aiuti a ritrovare la serenità. Con il supporto dei nostri 150 volontari, siamo riusciti a far sentire meno soli i genitori e a offrire ai bambini uno spazio di gioco e di spensieratezza. Quest'anno abbiamo visto arrivare tante nuove famiglie, con nuove storie, ma con la stessa voglia di riscoprire la normalità. Ogni sorriso che riusciamo a regalare è frutto di un lavoro condiviso. Questa serata è un modo per ringraziare chi ci sostiene e per continuare ad accogliere chi ha bisogno".

La serata sarà un momento di festa, ma anche di gratitudine. Luisella Canale, presidente onorario, sottolinea: "La Collina degli Elfi è diventata una realtà di riferimento a livello nazionale, ma resta profondamente radicata in questo territorio. Qui è nato il nostro sogno, qui vogliamo continuare a farlo crescere. In 15 anni di attività, di cui 10 di ospitalità per le famiglie, abbiamo sostenuto 320 famiglie nel percorso di recupero dei propri bambini. Ogni gesto, ogni donazione, ogni sorriso condiviso a tavola si trasforma in un tassello per il futuro di queste famiglie. Durante l’ultima estate, un genitore ci ha detto: ‘Qui abbiamo trovato un luogo che ci ha restituito speranza. Dopo tanto tempo, abbiamo visto nostro figlio ridere di nuovo’".

I posti sono limitati e sarà possibile prenotarsi fino a domenica 9 marzo QUI. Ogni partecipazione è un regalo che va oltre la cena: è un passo concreto per sostenere chi sta affrontando un percorso difficile. Per informazioni e prenotazioni: segreteriagenerale@lacollinadeglielfi.it – 393 8678014.