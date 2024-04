Pioggia, temperature invernali e allerta gialla per neve nelle valli Belbo e Bormida

Tuttavia, col cielo sereno, le temperature, già inferiori alla norma, scenderanno ancora localmente sotto zero in pianura. In relazione alle nevicate previste fino a bassa quota, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per neve nel Piemonte sud-orientale (valli Belbo, Bormida, Scrivia) per possibili cadute di rami, con interruzione dei servizi e disagi alla viabilità.

(Foto di repertorio)