Pioggia nel Cuneese e neve sulle Alpi: è ancora allerta gialla nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida

CUNEO CRONACA - Ancora precipitazioni diffuse sul Piemonte, con picchi più intensi nelle prime ore del mattino sul settore sudorientale della regione e, dal tardo pomeriggio, sulla fascia pedemontana occidentale. Sono attese quindi nevicate moderate e diffuse sulle Alpi soprattutto nella seconda parte della giornata, con una quota neve che tenderà progressivamente a risalire fino ai 1300-1400 metri a fine giornata.

Il maltempo perdurerà anche nella mattinata di mercoledì mentre nel pomeriggio lascerà spazio a condizioni più variabili e locali schiarite. I quantitativi di nuova neve registrati a partire dalla serata di domenica fino al pomeriggio di lunedì (ore 15) ammontano complessivamente a 20-40cm un po’ in tutti i settori alpini con i valori maggiori (40-50cm) nei settori meridionali (dalle Valli Monregalesi fino alle Valli Po e Pellice) e dai settori prealpini del canavese e del biellese fino alle Valli Sesia e Anzasca. Sui settori più settentrionali i valori sono inferiori (10-15cm). Sulle zona appenniniche i valori raggiungono i 10-20 cm.

Il pericolo valanghe è salito a 3 - marcato su gran parte dei settori alpini piemontesi. In relazione ai quantitativi che si registreranno ancora nella giornata odierna e al rialzo dello zero termico, potrà localmente ancora aumentare, per attività valanghiva spontanea di neve asciutta o umida di dimensioni grandi e localmente molto grandi.

In relazione ai fenomeni previsti, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte mantiene l'allerta gialla, con possibili disagi alla viabilità dovuti alle nevicate sui settori settentrionali del Piemonte (zone A, B e C) e sulle zone collinari e montane confinanti con la Liguria (zone F e G); sui settori sud orientali (zone F, G e H) non si escludono locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.