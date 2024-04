Pioggia e freddo nel weekend in provincia di Cuneo, temperature in graduale aumento da lunedì

Nuvolosità: al mattino cielo molto nuvoloso, parziali schiarite in pianura nel pomeriggio. In serata possibili foschie in pianura.

Precipitazioni: diffuse dalle prime ore del giorno, moderate o localmente forti sul Piemonte settentrionale e nelle valli occidentali, in prevalenza deboli altrove. Dalla tarda mattinata fenomeni in progressiva attenuazione. Quota neve sui 1700 metri al primo mattino, in rialzo fino a 1900-2000 metri.

Zero termico: in ulteriore rialzo fino a 2400-2500 metri, con valori inferiori sui settori alpini.

Venti: sulle Alpi da sud, moderati con raffiche forti al mattino sui rilievi meridionali, deboli flussi di scirocco sul settore appenninico. In pianura deboli orientali con rinforzi forti al mattino sulla zona dei laghi.

Lunedì 29 aprile