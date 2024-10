Piogge forti ingrossano i fiumi Tanaro e Corsaglia nel Cuneese: peggiora di nuovo da mercoledì pomeriggio

CUNEO CRONACA - Nelle ultime 12 ore, forti precipitazioni hanno interessato il Piemonte meridionale, con precipitazioni molto forti al confine con la Liguria. I valori massimi di precipitazione in 12 ore alle 12:30 locali sono stati registrati tutti in provincia di Alessandria con Lavagnina Lago 210,6 mm, Bric Castellaro 170,3 mm, Gavi 151,3 mm e Capanne Marcarolo 148,1 mm. Nel medesimo periodo in Liguria la stazione di Rossiglione (GE) ha registrato 233,0 mm.

Le precipitazioni intense stanno determinando incrementi significativi dei livelli dei corsi d’acqua del reticolo principale e secondario di Cuneese e Alessandrino. In particolare, il fiume Tanaro in testata sta registrando incrementi significativi, pur mantenendosi ben al di sotto del livello di guardia. Il torrente Corsaglia a Frabosa Soprana ha invece superato il livello di guardia nella tarda mattinata di martedì 8 ottobre.

I livelli sono previsti in diminuire nella serata. L’allontanamento verso est dell'impulso depressionario atlantico determina fenomeni residui nel primo pomeriggio sul settore orientale ed ampie schiarite con formazione di nebbie e nubi basse tra stanotte e l'alba di domani su pianure e fondovalle. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso ancora per la giornata odierna allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori orientali dove saranno possibili allagamenti, locali esondazioni su Alessandrino, e isolati fenomeni di versante.

Una nuova saccatura atlantica apporterà un peggioramento tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, più marcato su Appennino ligure-piemontese e Verbano ove sono attese forti precipitazioni e saranno possibili temporali molto forti sul settore appenninico. Sulle altre zone del Piemonte sono previsti fenomeni precipitativi deboli o moderati. La quota neve sarà compresa tra i 2500 e i 3000 metri.

Un miglioramento è atteso per giovedì pomeriggio quando la saccatura traslerà verso la penisola balcanica, causando una rotazione dai quadranti settentrionali della ventilazione sul Piemonte; con condizioni di foehn su Alpi settentrionali e nordoccidentali estese anche alle pianure adiacenti, mentre sull’Appennino ci sarà una sostenuta tramontana.

Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni di Arpa Piemonte

Mercoledì 9 ottobre

Nuvolosità: cielo inizialmente poco nuvoloso, più grigio su pianura, aree collinari e Appennino per la presenza di nebbie e nubi basse in dissolvimento in mattinata. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento con cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: dal pomeriggio rovesci moderati localmente forti sull'Appennino alessandrino e nella zona del lago Maggiore; fenomeni deboli localmente moderati sui rilievi e sulle zone pedemontane adiacenti. Precipitazioni assenti altrove. Zero termico: in forte aumento verso mezzogiorno fino a 3600 metri a nord e 3900 metri a sud. Generale calo di 200-300 metri nella seconda parte della giornata. Venti: moderati da sudovest sulle Alpi con rinforzi sul settore meridionale; scirocco moderato localmente forte sull'Appennino; in pianura venti calmi al mattino; deboli localmente moderati da sud sul basso Alessandrino e da est, nordest sugli altri settori nelle ore successive. Giovedì 10 ottobre Nuvolosità: cielo inizialmente molto nuvoloso; ampie schiarite in mattinata a partire dal settore sudoccidentale con cielo sereno nel pomeriggio salvo annuvolamenti sui rilievi settentrionali e nordoccidentali di confine. Precipitazioni: fino a metà giornata piogge moderate o forti sui settori orientali, in particolare al confine con la Liguria e nella zona del Lago Maggiore, deboli o moderate altrove. Successivo esaurimento dei fenomeni. Zero termico: in calo fino a circa 2700 metri a nord e 3000 metri a sud. Venti: moderati localmente forti sulle Alpi, inizialmente da sudovest, in rapida rotazione da ovest, nordovest dal pomeriggio, con intensificazione e condizioni di foehn nelle vallate comprese tra Pellice e Ticino, in estensione anche alle zone pianeggianti. Sull'Appennino sostenuto libeccio al mattino e moderata tramontana al pomeriggio. Generale attenuazione nella notte. Venerdì 11 ottobre Nuvolosità: cielo sereno con passaggio di velature in serata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 2800 metri a nord e 3000 metri a sud. Venti: moderati da ovest, nordovest sulle Alpi con residue condizioni di foehn sul Piemonte orientale fino al mattino. Sull'Appennino moderata tramontana in mattinata e scirocco dal pomeriggio. In pianura venti deboli localmente moderati dai quadranti settentrionali.