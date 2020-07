Piemonte "miglior Regione 2019 nel mondo" ora punti su artigianato e turismo esperienziale

CUNEO CRONACA - Confartigianato Cuneo organizza, giovedì 23 luglio, alle 18.30, un webinar gratuito e libero a tutti dal titolo "Il turismo esperienziale artigiano: opportunità per imprese e territorio”. «Mai come in questo periodo – dichiara Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – il connubio tra artigianato e turismo si rileva fondamentale per rilanciare l’economia locale e nazionale. Il turismo deve infatti essere considerato, strategicamente, un reale volano di crescita di tanti territori italiani, attuando iniziative che permettano di valorizzare l’offerta turistica legata all’artigianato».

Secondo l’Ufficio Studi nazionale di Confartigianato, sono più di 212mila le imprese artigiane potenzialmente coinvolte nelle attività turistiche, il 15,9% del totale delle imprese. «In questo ambito – aggiunge Giorgio Felici, vicepresidente territoriale e presidente di Confartigianato Piemonte – si declina il tema del turismo esperienziale: turisti che, a lato della classica visita su un territorio, vogliono abbinare attività ed esperienza, non solo sportive, enogastronomiche, culturali; ma anche conoscere e scoprire prodotti ed eccellenze locali. Il territorio piemontese gode di un altissimo potenziale per quanto riguarda l’offerta turistica; ricordiamo la nomina, nel 2019, di “Regione Best in Travel” da Lonely Planet. Occorre quindi migliorare e favorire un maggior e più strutturale collegamento tra il comparto turistico e il settore delle piccole e medie imprese artigiane, in modo da creare un volano virtuoso per la promozione e lo sviluppo del territorio».

«Fondamentale – commenta Mauro Bernardi, presidente Atl del Cuneese – fare rete tra istituzioni, enti, associazioni, mondo della recettività e tessuto economico. Solo costruendo sinergie e programmando nel medio e lungo termini si possono creare i presupposti necessari alla valorizzazione del nostro territorio». «In questo contesto – spiega Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo – abbiamo attivato scelgoartigiano.it, una innovativa piattaforma web di e-commerce e promozione delle imprese del territorio per permettere alle aziende artigiane della provincia di Cuneo di raggiungere nuovi clienti e farsi conoscere dai tanti turisti che ogni anno ci visitano. Nel corso del webinar approfondiremo opportunità e strumenti a disposizione delle aziende per rilanciarsi e rilanciare la nostra bellissima provincia Granda».

È possibile assistere al webinar fisicamente nella sala riunioni di Confartigianato Cuneo (massimo 15 partecipanti) oppure on-line. Registrazione QUI. Di seguito il programma del webinar:

Apertura

Giorgio Felici, Vicepresidente Vicario Confartigianato Cuneo

Interventi

Joseph Meineri, direttore generale Confartigianato Cuneo - I progetti “scelgoartigiano.it” “Creatori di Eccellenza” e l’affiancamento dell’Associazione alle aziende

Mauro Bernardi, presidente ATL del Cuneese - Le potenzialità del turismo artigiano quale leva per promuovere e far crescere territori e imprese

Roberto Castellino, GulliverLab – soluzioni per il mondo travel - Come organizzare e costruire i percorsi per far scoprire le eccellenze della provincia Granda

Testimonianze di imprese

Patrizia Novello - Golosalba (Diano d'Alba)

Emiliano Inaudi - Inaudi Clemente & C. Srl (Borgo San Dalmazzo)

Informazioni: Andrea Quaglia - Telefono +39.0171.451250 - andrea.quaglia@confartcn.com